عناوين الصحف ليوم الاثنين 11 حزيران 2018

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الأخبار

جمعية المشاريع: ها قد عدنا!

الحكومة في انتظار إبن سلمان

روسيا والحلفاء في سوريا: تباين لا افتراق

‫بيوت المقدسيين: الإمارات تخسر أموالها

البناء

ترامب وكيم في سنغافورة غداً... وشانغهاي ترسم استراتيجيتها... وقمّة السبع تتفكّك

حصة إبن سلمان الحكومية تؤخّر ولادتها... وحزب الله: السعودية سبب العرقلة

الناشف لمجلس تعاون مشرقي... ومرسوم القناصل أزمة جديدة بين «أمل» و«التيار»

الجمهورية

أزمة المرسومين تسبق الحكومة

الراعي: السلطة صدمت الشعب بالتجنيس

استيطان سوري في لبنان وإيراني في سوريا

جنبلاط رجع.. إلى المملكة

اللواء

«غبار الفضائح» يغطي على صعوبات تأليف الحكومة

مرسوم القناصل يستعيد اشتباك مرسوم الأقدمية.. وبكركي تندد بتهريب التجنيس

قمّة رباعية في مكة لدعم استقرار الأردن

ترامب وكيم في سنغافورة عشية القمة

إسرائيل تستدعي جنود الإحتياط لمناورات واسعة ومفاجئة في الجولان

المستقبل

"#الفساد_يحارب_أوجيرو": الحقائق تفضح الفبركة

شجار بين الكبار

العراق: إحراق صناديق اقتراع ودعوات لإعادة الانتخابات

L'Orient-Le Jour

La confusion règne autour de la décision de Bassil de geler les permis de séjour des employés du HCR

Daily Star

Hariri, Aoun discuss draft structure of new govt