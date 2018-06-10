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لا تزال المشاورات الحكومية مستمرة على الرغم من التسريبات الاعلامية عن بُطءٍ وعراقيل. وآخرُ مُعطيين في شأن التأليف، ابلاغُ التيار الوطني الحر الرئيسَ المكلّف تشكيلْ الحكومة رفضَ ابقاءِ القوات اللبنانية خارجَها وضرورةََ تمثيلِها بشكل عادل من جهة، وتمسّكْ التيار بمشاركة الاقليات المسيحية والعَلويين من جهة ثانية. علماً ان لقاءً عُقدَ مساء بين الوزير ملحم الرياشي والوزير السابق غطاس خوري ، والحقائب والحصص ابرزُ عناوينِه.

ووسط المشهدين الحكومي والسياسي، اسئلةٌ عدة تُطرح عمن يسعى الى ضَرْبِ الرئاسة القوية، إن من خلال ضربِ حصةِ الرئيس في الحكومة، والسعي لضرب صلاحياتِه بمرسوم التجنيس، او من خلال التحريضِ على الجيش لعدم تسليحه، مع ما يعني ذلك من استهدافٍ لأحد العواميد الاساسية لبناء الدولة وضمان سيادتِها واستقرارها.

وفي ملف غيرْ بعيد، تبدو قضيةُ النازحين السوريين بين حَدَّيْ مواقفِ التشويش الداخلية، ومبدئيةِ الموقف الرسمي من تعاطي المجتمع الدولي مع الملف بالنسبة للبنان. فأيُ حلول يجب ان تقوم على اساس ضمان العودة، وايُ مساعدات يجب ان تكون لتأمين هذه العودة لا تحويل اللجوء الموقت الى دائم، بفعل الترهيب والترغيب.