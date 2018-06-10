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بالفيديو - في أحد مقاهي الغبيري .. كادت الرصاصة تنهي حياته ولكن!

10
JUNE
2018
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لحظة إصابة الشاب كريّم ، برصاصة طائشة، خلال تواجده بأحد المقاهي في الغبيري.
و كتب على الفيسبوك :
كثير ناس كانت تهاجم البلد وانا كنت مأمن في .. والدي حاول يمنعني كفي دراستي الجامعيه بلبنان بس انا رفضت .. حصلت على عرض عمل بدبي بأجر كان ممكن شوفو بالاحلام بعد التخرج ورفضت .. ما قدرت لحظى أتخلى عن بلدي ولأنو عندي إيمان أن هيدا جنه مش بلد ... بلشت من الصفر وواجهت كثير مشاكل وكانت قادر واجهه أكثر .. وربي وفقني ورزقني شمعتين كان ممكن يكونو أيتام علحظه.. كانت الرصاصه ممكن تصيب حدا من ولادي يلي كانو جنبي قبل ٥ دقايق من الحادثه... الحمد الله على كل حال.. يمكن طولت شوي بس اليوم عرفت أنو فضلت المزرعه عن كثير أماكن بالعالم ، وهلق ناطر فرصه وحده لسافر برا وخلي ولادي يعيشو بدوله بتحترم شعبها وشعبها بيحترم بعضو.
الرصاصه كانت طايشي مثل هيدا البلد وانا اليوم يمكن كفي حياتي والرصاصه داخل جسمي ...ما تعلقو ع الجنسيّه وزعوها...

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