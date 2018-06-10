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هيئة قضاء زحلة في التيار قدمت كتابا لأساقفة المدينة عن أهمية مواقف باسيل في ملف النازحين

10
JUNE
2018
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جال وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر برئاسة المنسق إيلي عبد الأحد على أساقفة المدينة، المطارنة عصام درويش وجوزف معوض وبولس سفر، ووضع بين أيديهم كتابا عن أهمية مواقف رئيس التيار الوزير جبران باسيل الأخيرة في ملف النازحين.
وأكد كتاب هيئة قضاء زحلة أن لبنان لم يعُد دولةً مستباحة كما في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، بل دولةً تحافظ على سيادتها وذات جدران عالية في وجه كل المحاولات الدولية وعبر المنظمات الأممية، لمنع النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم.
وشدد بيان هيئة القضاء على أن هذا البُعد السيادي للبنان وفي مواجهة أرفع المنظمات الدولية ومنها "المفوضية العليا للاجئين"، يتحقق من خلال مسارٍ نضالي وطني يقوده فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان أول من حذَّر من تداعيات النزوح وخاصة من زحلة في زيارتيه في العامين 2012 و2013، كما يقوده ويستكمله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي يجسّد بمواقفه الجريئة وآخرها تلك المحذِّرة للمفوضية العليا للاجئين، وفي كلّ المؤتمرات الدولية ذات الصلة هذا البعد الصلب.
كما أكد كتاب هيئة زحلة أنَّ هذه المحاولات الدولية الخطِرة، لا تستهدِف فقط وجود لبنان وكيانه ومصالحه العليا، بل أنها تبدد حق الأشقاء السوريين النازحين في عودة كريمة وآمنة إلى وطنهم، كما تدمر هويتهم الوطنية. ودعت الهيئة الأساقفة إلى مواكبة هذا الخطاب الوطني المسؤول للتيار وقيادته.
من جهتهم شجع الأساقفة على حركة التواصل هذه وشددوا على أن مطلب عودة النازحين وعدم التوطين هو موقف جامع.

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