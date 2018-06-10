الحجيري: الاستعدادات لعودة آلاف النازحين ستكون بداية الأسبوع القادم

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لفت رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "المعطيات لديهم تشير إلى أن تنفيذ الاستعدادات لعودة آلاف النازحين سيكون بداية الأسبوع المقبل"، مشيرا الى أنه "سجّل 3600 شخص أسماءهم للعودة إلى القلمون من أصل 30 ألفاً موجودين في عرسال يتحدرون من المنطقة نفسها إلى جانب 30 ألفاً آخرين هربوا من القصير وحمص، وهؤلاء لا حديث أو معلومات عن أي عودة قريبة لهم.

وبعد عودة المجموعة الأولى من عرسال من المتوقع أن تنظم عودة مماثلة للاجئين من شبعا إلى بيت جن الذين يبلغ عددهم 5 آلاف بعدما كان قد غادر نحو 500 منهم قبل نحو شهرين".