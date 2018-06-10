تحديد موعد استجواب الحجيري في ملف خطف العسكريين

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حددت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله جلسة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لمتابعة استجواب الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ «أبو طاقية» في ملف خطف العسكريين بعد معركة عرسال في آب (أغسطس) 2014 مع 7 متهمين آخرين من بينهم ثلاثة سوريين استجوبتهم المحكمة أول من أمس بتهمة «الانتماء إلى جبهة النصرة ومبايعتهم لها بشخص أبو طاقية»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية).

وكانت «العسكرية» قد فصلت هذا الملف عن ملفات آخرى يحاكَم فيها «أبو طاقية»، الموقوف منذ نحو 7 أشهر في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية، مع أكثر من سبعين متهماً موقوفاً وآخرين بصورة غيابية، وفق الوكالة.