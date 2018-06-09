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اعتداء على مكتب التيار في جبل محسن

9
JUNE
2018
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بعد الاعتداء الذي حصل على مكتب هيئة جبل محسن في التيار الوطني الحر، يهم التيار الوطني الحرّ - هيئة جبل محسن ايضاح ما يلي:

١-توجهنا الى المكتب كالمعتاد يوم امس وتفاجأنا ان باب المكتب مفتوح بالخلع والكسر بالاضافة الى كسر جهاز التلفزيون.
٢- قمنا بابلاغ الاجهزة الامنية التي تجاوبت مشكورة وبشكل فوري فقامت بالتحقيقات اللازمة...
٣-الموضوع بين ايدي اجهزة الامن التي نثق فيها بشكل كامل والى حين الانتهاء من التحقيقات ننفي بشكل قاطع ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي من تفاصيل بعيدة عن حقيقة ما حصل...
٥-نحن من نسيج مدينة طرابلس وخاصة جبل محسن ولا تربطنا الا كل مودة بكل فعالياتها ومرجعياتها التي سارعت الى الاستفسار عما جرى واستنكرت الاعتداء...
نتمنى من الجميع وخاصة الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تقصي الحقائق من أصحاب الشأن وتوخي الدقة والموضوعية في نشر اي خبر يتعلق بنا كتيار وطني حر في جبل محسن،كما نجدد شكرنا للقوى الامنية لتجاوبها الفوري ونؤكد حرصنا على اطيب العلاقات مع اهلنا واخوتنا في جبل محسن ونتمنى مع دخولنا في العشر الاخير من شهر رمضان الكريم ان تنعكس قيمه من خير وبركات على الجميع.

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