بو صعب لمستشار الرئيس الحريري: "فكر لبناني"

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شدد عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب الياس بو صعب، في حديث لمحطة الـ MTV، على أن قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المتمثل بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين، ينبع من صلب موقف الدولة اللبنانية والحكومة في ما يتعلق باللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية والمتمثل بدعم عودتهم الآمنة إلى سوريا، مشدداً على أن هناك تواصل بين باسيل ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.

هذا وتوجه بوصعب لمستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين، نديم الملا، الذي عارض قرار باسيل، بالقول: "اسمع صرخة اللبنانيين وصوتهم الرافض لتوطين النازحين"، مشدداً على أن مصلحة لبنان أولاً.

وطلب منه أن "يفكر لبناني وبالمصلحة اللبنانية من ثم التفكير في كيفية الاتفاق مع المجتمع الدولي من أجل المساعدات".