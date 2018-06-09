بالفيديو - الإتحاد اللبناني لكرة السلة بحكم مستقيل

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هل إتحاد كرة السلة مستقيل؟ سؤال حيّر الشارع الرياضي في لبنان بعد بلبلة سحب الإستقالة الثامنة؟



فجاء جواب مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي للOTV حاسما، الإتحاد اللبناني لكرة السلة بحكم المستقيل.



لسنة ونصف السنة تقريبا وكرة السلة تعيش في جو من التخبط وعدم الإنسجام، الى أن أتت ساعة الصفر.



في 15 كانون الأول 2016 كان التحالف القواتي الكتائبي أساس المعركة في وجه التيار الوطني الحر وحلفائه، فماذا تغيّر اليوم؟



"ما بدنا انصب الزيت عالنار بالعكس بدنا نعالج باطار هادي ورايق. هذا ما قاله للotv رئيس مصلحة الرياضة في الكتائب فارس مدور.



وفي انتظار معرفة هوية من سيتسلم كرة النار البرتقالية الأكيد أن إتحاد كرة السلة أصبح في مهب الريح.