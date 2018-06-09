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مقدمة نشرة OTV: من ادى دور رامبو في مرسوم التجنيس هو نفسه يلعب دور طوبيا البار في موضوع النازحين

9
JUNE
2018
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اربعة مستجدات - مؤشرات تستدعي التوقف عندها لارتباطها بشكل متفاوت بالوضع اللبناني وتأثيرها عليه بشكل مباشر :

الاول هو التفاهم الدولي - الاقليمي الروسي الاميركي الاسرائيلي الاردني على تسليم النظام السوري منطقة جنوب سوريا الاستراتيجية والتفاهم على انتشار قوات النظام السوري من دون اللجوء الى جراحة عسكرية كما حصل في مناطق اخرى وذلك مقابل انسحاب ايران وحلفائها من المنطقة وفق معادلة - معضلة هي : القبول بالجيش السوري والقبول ببقاء الاسد لقاء عدم القبول ببقاء ايران وحزب الله في المنطقة وهذه المعادلة رد عليها السيد حسن نصرالله في يوم القدس بشكل واضح , مستندا الى ما تحقق في السنوات الماضية والذي كرس معادلة ان ايران وحزب الله هما الاقوى على الارض وان من يسيطر على الارض هو من يمسك زمام المبادرة .

الثاني هو الاصوات الاميركية التي ترتفع في واشنطن والتي تقول ان الاستثمار السياسي والعسكري والامني في لبنان فاشل وان هناك ضرورة لاعادة النظر في المساعدات العسكرية للبنان . هذه المواقف التي يتم تسليط الضوء عليها في اسرائيل وبعض الدول العربية تأتي في خضم التوتر بين طهران وواشنطن التي يسوق مؤيدون فيها لاسرائيل ان حزب الله بات يسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية وان لبنان اصبح موطىء قدم قويا ومتقدما لايران على المتوسط وفي المنطقة .

الثالث هو انفجار الازمة الصامتة بين الخارجية اللبنانية والمفوضية الاممية لشؤون اللاجئين على خلفية غير مباشرة ممتدة ومتراكمة بدأت ببيان مؤتمر بروكسيل 2 لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في نيسان الماضي والذي تحدث عن توطين النازحين واندماجهم وانخراطهم في سوق العمل في الدول المضيفة وخلفية مباشرة سببها ممارسات المفوضية التي تعمد الى تسجيل اسماء الراغبين بالعودة وتوجه اليهم اسئلة تثير خوف وريبة هؤلاء وتدفعهم الى العدول عن قرار العودة مثل التلميح للعائد انه ذاهب الى مناطق غير امنة وغير محمية وان لا غطاء دوليا او امميا حيث يذهب وبأن الخدمة العسكرية الالزامية بانتظاره وان المساعدات الاممية ستتوقف عنه اذا ترك لبنان وان ارضه لم تعد صالحة للزراعة وان البطالة متفشية وان لا رعاية طبية اي باختصار تصوير لبنان جنة وسوريا جحيم وهو ما حدا بالوزير باسيل الى اتخاذ اجراءات حدها السيادة وسقفها المصلحة الوطنية بمعزل عن جوقة النحيب والنعيب .

الرابع هو البطء والتريث في عملية التأليف عكس ما قيل عقب التكليف والاسئلة المطروحة عما اذا كانت الاسباب داخلية ام خارجية ولها علاقة مثلا بالاشكال الفرنسي - السعودي على خلفية كلام ماكرون عن احتجاز الحريري وتدخل فرنسا لمنع انفجار الوضع في لبنان .

في هذا الوقت هدأت عاصفة التجنيس بعد حفلة التخبيص والتيئيس . والمفارقة ان من ادى دور رامبو في مرسوم التجنيس هو نفسه يلعب دور طوبيا البار في موضوع النازحين .

 

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