جدول مبارايات المونديال التي سينقلها تلفزيون لبنان

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أعلن تلفزيون لبنان أنه يمكن متابعة مباريات المونديال يوميا اعتبارا من 14 الجاري وفق الجدول الزمني الآتي بتوقيت بيروت:

- الخميس 14/6: الساعة 6:00 روسيا والسعودية.

- الجمعة 15/6: الساعة 3:00 مصر والاورغواي، الساعة 6:00 المغرب وايران، الساعة 9:00 البرتغال واسبانيا.

- السبت 16/6: الساعة 1:00 فرنسا واستراليا، الساعة 4:00 الارجنتين وايسلندا، الساعة 7:00 البيرو والدنمارك، الساعة 10:00 كرواتيا ونيجيريا.

- الاحد 17/6: الساعة 3:00 كوستاريكا وصربيا، الساعة 6:00 المانيا والمكسيك، الساعة 9:00 البرازيل وسويسرا.

- الاثنين 18/6: الساعة 3:00 السويد وكوريا الجنوبية، الساعة 6:00 بلجيكا وبنما، الساعة 9:00 تونس وانكلترا.

- الثلاثاء 19/6: الساعة 2:00 بولندا والسنغال، الساعة 5:00 كولومبيا واليابان، الساعة 8:00 روسيا ومصر.

- الاربعاء 20/6: الساعة 3:00 البرتغال والمغرب، الساعة 6:00 الاورغواي والسعودية، الساعة 9:00 ايران واسبانيا.

- الخميس 21/6: الساعة 3:00 فرنسا والبيرو، الساعة 6:00 الدنمارك واستراليا، الساعة 9:00 الارجنتين وكرواتيا.

- الجمعة 22/6: الساعة 3:00 البرازيل وكوستاريكا، الساعة 6:00 نيجيريا وايسلندا، الساعة 9:00 صربيا وسويسرا.

- السبت 23/6: الساعة 3:00 بلجيكا وتونس، الساعة 6:00 المانيا والسويد، الساعة 9:00 كوريا الجنوبية والمكسيك.

- الاحد 24/6: الساعة 3:00 انكلترا وبنما، الساعة 6:00 اليابان والسنغال، الساعة 9:00 بولندا وكولومبيا.

- الاثنين 25/6: الساعة 5:00 السعودية ومصر، الساعة 5:00 الاوروغواي وروسيا، الساعة 9:00 اسبانيا والمغرب، الساعة 9:00 ايران والبرتغال.

- الثلاثاء 26/6: الساعة 5:00 الدنمارك وفرنسا، الساعة 5:00 استراليا والبيرو، الساعة 9:00 نيجيريا والارجنتين، الساعة 9:00 ايسلندا وكرواتيا.

- الاربعاء 27/6: الساعة 5:00 المكسيك والسويد، الساعة 5:00، كورياالجنوبية والمانيا، الساعة 9:00 صربيا والبرازيل، الساعة 9:00 سويسرا وكوستاريكا.

- الخميس 28/6: الساعة 5:00 اليابان وبولندا، الساعة 5:00 السنغال وكولومبيا، الساعة 9:00 بنما وتونس، الساعة 9:00 انكلترا وبلجيكا".