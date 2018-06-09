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تلفزيون لبنان: سنبدأ بنقل المونديال مباشرة من روسيا اعتبارا من 14 الجاري والاتفاق لا يشمل المقاهي والمطاعم والأماكن العامة

9
JUNE
2018
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 أعلنت إدارة "تلفزيون لبنان"، في بيان، أن التلفزيون "سينقل مباريات كأس العالم بكرة القدم مباشرة من روسيا، اعتبارا من الرابع عشر من حزيران الجاري، وذلك بموجب الاتفاق مع شركة "سما" صاحبة الحق بنقل المباريات في لبنان.

وعليه، يمكن لمشاهدينا الكرام التقاط شاشة تلفزيون لبنان بالوسائل الآتية:
أولا: عبر المحطات الأرضية التابعة لتلفزيون لبنان والمنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال لاقط الصورة الداخلي او الخارجي (ANTVHF and UHF) وعبر الترددات الآتية: بيروت وضواحيها VHF,11VHF,32UHF,43UHF 7، جبل لبنان VHF,43UHF,47UHF,53UHF 11، كسروان VHF,53UHF 11، جبيل 57UHF، طرابلس وضواحيها 8VHF، مناطق الشمال 8VHF,43UHF، مناطق البقاع الغربي والأوسط VHF,43UHF,47UHF 7، بعلبك وجوارها UHF,47UHF 43، الهرمل وجوارها UHF 60، مناطق الجنوب 32UHF,43UHF,47UHF.

ثانيا: من خلال شبكات الكابل على جميع الأراضي اللبنانية، إضافة الى شركات الكابل المرخصة بعد ربط الجميع بتلفزيون لبنان، وذلك من دون أي تكاليف إضافية على المواطنين.

ويشار الى أن المقاهي والمطاعم والأماكن العامة غير مشمولة بهذا الاتفاق.

ويمكن متابعة المباريات يوميا اعتبارا من 14 الجاري وفق الجدول الزمني الآتي بتوقيت بيروت:

- الخميس 14/6: الساعة 6:00 روسيا والسعودية.

- الجمعة 15/6: الساعة 3:00 مصر والاورغواي، الساعة 6:00 المغرب وايران، الساعة 9:00 البرتغال واسبانيا.

- السبت 16/6: الساعة 1:00 فرنسا واستراليا، الساعة 4:00 الارجنتين وايسلندا، الساعة 7:00 البيرو والدنمارك، الساعة 10:00 كرواتيا ونيجيريا.

- الاحد 17/6: الساعة 3:00 كوستاريكا وصربيا، الساعة 6:00 المانيا والمكسيك، الساعة 9:00 البرازيل وسويسرا.

- الاثنين 18/6: الساعة 3:00 السويد وكوريا الجنوبية، الساعة 6:00 بلجيكا وبنما، الساعة 9:00 تونس وانكلترا.

- الثلاثاء 19/6: الساعة 2:00 بولندا والسنغال، الساعة 5:00 كولومبيا واليابان، الساعة 8:00 روسيا ومصر.

- الاربعاء 20/6: الساعة 3:00 البرتغال والمغرب، الساعة 6:00 الاورغواي والسعودية، الساعة 9:00 ايران واسبانيا.

- الخميس 21/6: الساعة 3:00 فرنسا والبيرو، الساعة 6:00 الدنمارك واستراليا، الساعة 9:00 الارجنتين وكرواتيا.

- الجمعة 22/6: الساعة 3:00 البرازيل وكوستاريكا، الساعة 6:00 نيجيريا وايسلندا، الساعة 9:00 صربيا وسويسرا.

- السبت 23/6: الساعة 3:00 بلجيكا وتونس، الساعة 6:00 المانيا والسويد، الساعة 9:00 كوريا الجنوبية والمكسيك.

- الاحد 24/6: الساعة 3:00 انكلترا وبنما، الساعة 6:00 اليابان والسنغال، الساعة 9:00 بولندا وكولومبيا.

- الاثنين 25/6: الساعة 5:00 السعودية ومصر، الساعة 5:00 الاوروغواي وروسيا، الساعة 9:00 اسبانيا والمغرب، الساعة 9:00 ايران والبرتغال.

- الثلاثاء 26/6: الساعة 5:00 الدنمارك وفرنسا، الساعة 5:00 استراليا والبيرو، الساعة 9:00 نيجيريا والارجنتين، الساعة 9:00 ايسلندا وكرواتيا.

- الاربعاء 27/6: الساعة 5:00 المكسيك والسويد، الساعة 5:00، كورياالجنوبية والمانيا، الساعة 9:00 صربيا والبرازيل، الساعة 9:00 سويسرا وكوستاريكا.

- الخميس 28/6: الساعة 5:00 اليابان وبولندا، الساعة 5:00 السنغال وكولومبيا، الساعة 9:00 بنما وتونس، الساعة 9:00 انكلترا وبلجيكا".

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