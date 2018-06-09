living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نهار بيئي لمهندسي التيار الوطني الحر تحت عنوان "شوف...أنا ما بكبّ".. الخطيب أبدى إعجابه بإعادة تدوير النفايات وأمل في العودة الفعلية

9
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحت عنوان " شوف... أنا ما بكبّ " نظّمت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر نهاراً بيئياً في الشوف اليوم برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب وحشد من مهندسي التيار تقدمهم المهندس ميشال حداد.

وقد بدأ النهار البيئي بزيارة دير مار مارون في مجدل المعوش حيث استقبل رئيس الدير الاب سمير غاوي الوزير الخطيب، وإنتقل الجميع الى صالون كنيسة مار جريس في المعوش حيث عقدت ندوة بيئية بحضور النائب فريد البستاني وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير عرض فيها وزير البيئة لخطة الوزارة حول النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء وأجاب على أسئلة الحاضرين حول دور البلديات وكيفية مساعدتها للقيام بدورها.
وتولى مستشار الوزير جوزف الاسمر تقديم عرض مفصّل حول الخطة والافكار التي تضمنتها.
بعدها توجّه المشاركون سيراً على الاقدام الى باحة كنيسة السيدة الاثرية حيث أقيم معرض مونة شوفية ومعرض لمشاريع بيئية قدمها مهندسو التيار وأبدى الوزير إعجابه وتشجيعه لهذه الخطوات ولاعادة تدوير النفايات التي توصلنا الى صفر عوادم في مجتمعنا اللبناني الامر الذي يوفّر رمياً للنفايات.وقال " نتمنى في هذا النهار أن يكون تكريساً للعودة الفعلية والتجذّر في هذا الارض والتأكيد أننا لا نترك قرانا وبلدنا ".
وعرّج المشاركون على شوارع بلدة مجدل المعوش حيث إستمعوا الى تاريخ البلدة ولجوء البطاركة الموارنة اليها منذ ما بعد العام 1609 .
وقرابة الظهر توجّه المشاركون في النهار البيئي الى محمية أرز الشوف الطبيعية وجالوا في ممراتها تحت أفياء الارز .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout