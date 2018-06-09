نهار بيئي لمهندسي التيار الوطني الحر تحت عنوان "شوف...أنا ما بكبّ".. الخطيب أبدى إعجابه بإعادة تدوير النفايات وأمل في العودة الفعلية

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تحت عنوان " شوف... أنا ما بكبّ " نظّمت هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر نهاراً بيئياً في الشوف اليوم برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب وحشد من مهندسي التيار تقدمهم المهندس ميشال حداد.

وقد بدأ النهار البيئي بزيارة دير مار مارون في مجدل المعوش حيث استقبل رئيس الدير الاب سمير غاوي الوزير الخطيب، وإنتقل الجميع الى صالون كنيسة مار جريس في المعوش حيث عقدت ندوة بيئية بحضور النائب فريد البستاني وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير عرض فيها وزير البيئة لخطة الوزارة حول النفايات التي أقرّها مجلس الوزراء وأجاب على أسئلة الحاضرين حول دور البلديات وكيفية مساعدتها للقيام بدورها.

وتولى مستشار الوزير جوزف الاسمر تقديم عرض مفصّل حول الخطة والافكار التي تضمنتها.

بعدها توجّه المشاركون سيراً على الاقدام الى باحة كنيسة السيدة الاثرية حيث أقيم معرض مونة شوفية ومعرض لمشاريع بيئية قدمها مهندسو التيار وأبدى الوزير إعجابه وتشجيعه لهذه الخطوات ولاعادة تدوير النفايات التي توصلنا الى صفر عوادم في مجتمعنا اللبناني الامر الذي يوفّر رمياً للنفايات.وقال " نتمنى في هذا النهار أن يكون تكريساً للعودة الفعلية والتجذّر في هذا الارض والتأكيد أننا لا نترك قرانا وبلدنا ".

وعرّج المشاركون على شوارع بلدة مجدل المعوش حيث إستمعوا الى تاريخ البلدة ولجوء البطاركة الموارنة اليها منذ ما بعد العام 1609 .

وقرابة الظهر توجّه المشاركون في النهار البيئي الى محمية أرز الشوف الطبيعية وجالوا في ممراتها تحت أفياء الارز .