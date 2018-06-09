بعد مرور أسبوع على حادثه الاعتداء التي تعرض لها مختار الفنار.. بيان هام لرابطة مخاتير المتن

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بالرغم من مرور أسبوع على حادثه الاعتداء التي تعرض لها الزميل مختار الفنار زيدان عون، اثناء قيامه بعمله في مكتبه، ما زال المعتدون احراراً، من دون حسيب او رقيب.

ان رابطه مخاتير المتن

تهيب بالمسؤولين على مختلف المستويات عدم إهمال هذه القضيه التي تمس كرامة المخاتير عموماً، و تعرض عملهم و قيامهم بواجبهم تجاه مجتمعهم للتعطيل والضغوط المباشرة.

والرابطة اذ تؤكد انها لن تسكت عن هذه الممارسات و تنتظر احقاق الحق و توقيف المعتدين، تحتفظ بحقها القانوني و المعنوي للدفاع عن كرامة المخاتير في المتن الشمالي و كل لبنان، وذلك عبر خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقا اذا لم يتم التجاوب مع مطلبها.



رئيس رابطه مخاتير المتن

سعيد متري