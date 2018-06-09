سليم عون: تكتلنا سيعطي الاولوية لملف النازحين في الحكومة الجديدة

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اعتبر النائب سليم عون انه "بملف النازحين السوريين وصلنا الى الخط الاحمر ولبنان لا يحتمل انتظار وقت اطول لحلها، لذا طالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجريمة المرتكبة بحق لبنان".

ولفت في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" الى "ان المفوضية العليا لشؤون النازحين ترفض عودتهم لا بل تحرض النازحين على عدم العودة الى بلادهم وتقوم بتخويفهم، وذلك من خلال جولات منظمة تقوم بها"، مطالبا "من ينتقد قرار الوزير باسيل باعطاء حل بديل".

وشدد عون على "ان باسيل من خلال هذا القرار وجه رسالة الى المجتمع الدولي عبر المفوضية العليا لشؤون النازحين كي لا يتم التمادي بهذا الموضوع بل لايجاد حل سريع له".

وتابع: "فريقنا السياسي كان وراء قانون استعادة الجنسية ووقف بوجه ملف النازحين منذ اليوم الاول، لذا في حال كان ذلك يعد افتعالا لمشكلة مع المجتمع الدولي فلنا شرف ذلك لمصلحة لبنان ولعودة النازحين الى بلادهم".

وعن ربط موضوع النازحين بمرسوم التجنيس، اشار الى "اهمية النظر الى هذا الملف بحد ذاته لانه مفيد للبنان ويطالب به جميع اللبنانيين واذا لم يحل سيؤدي الى ضياع البلد".

وذكر "ان تكتل لبنان القوي سيعطي الاولوية لملف النازحين في الحكومة الجديدة فقد حان الوقت لمعالجة الامر واذا لم يحل اليوم فلن يحل بعد الآن".

وعن تداعيات هذا القرار على العلاقة مع المجتمع الدولي، فأكد "ان العلاقات الجيدة مع الدول الاخرى مهمة الا ان الاهم يبقى مصلحة لبنان".