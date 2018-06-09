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درغام انتقد الحملة على باسيل: الخارجية تمارس صلاحياتها

9
JUNE
2018
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استغرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في بيان اليوم، ردود الفعل على موقف وزارة الخارجية والمغتربين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن "ملف عودة النازحين السوريين يشكل أولوية بالنسبة الى التكتل، والمنظمات الدولية عليها أن تتعاطى بايجابية مع الدولة اللبنانية، وهي باتت تتصرف كما يحلو لها، إذ لم تعتد سماع كلمة "لا" من جانب المسؤولين في لبنان".

وسأل: "لماذا هذا الهجوم المركز على ما قامت به وزارة تمارس صلاحياتها على أرضها وبما يضمن الحفاظ على سيادتها واستقرارها ووحدة شعبها؟ أليست كل القوى السياسية، مع عودة اللاجئين؟ المجتمع الدولي يتذرع بعدم وجود مناطق آمنة في سوريا، لأن أهدافه غير المعلنة باتت معروفة لجهة تشتيت السوريين وإبقائهم في بلدان اللجوء، تمهيدا لاستخدامهم في المفاوضات السياسية مستقبلا".

وقال: "نظرا إلى أهمية هذا الملف عمد التكتل خلال الخلوة التي عقدت بداية الأسبوع في زحلة، إلى تشكيل لجنة أساسية لمتابعة الملف برئاسة رئيس التيار الوزير جبران باسيل، وانا سأتابع الموضوع نظرا إلى خطورة الواقع والاعداد الكبيرة للنازحين في عكار، وما خلفه النزوح من تداعيات على مختلف الصعد".


وختم: "المطلوب منا حماية بلدنا وشعبنا لأن الأزمة لم تعد تحتمل، والنازحون باتوا فعلا يشكلون قنابل موقوتة".

وطنية
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