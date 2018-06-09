معن الأسعد: قرار باسيل بعدم التجديد لمفوضية اللاجئين موقف شجاع

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أيد الأمين العام ل"التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد، في تصريح، قرار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعدم التجديد للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، معتبرا اياه "موقفا شجاعا للخروج من الوصاية الاقليمية والدولية على لبنان"، متهما المفوضية بأنها "تهدف إلى ابقاء لبنان قنبلة موقتة وغب الطلب للتفجير من خلال استخدامها ورقة النازحين السوريين في حال اتخذ قرار التفجير في المستقبل".

وأكد أن "الأمم المتحدة والمجتمع الغربي لا يريدان حل أزمة النازحين السوريين في لبنان وعودتهم إلى بلدهم الا بعد انشاء كيانات تسمى مناطق آمنة أو منزوعة السلاح في سوريا، بهدف تفتيتها بالمشاريع السياسية والديبلوماسية بعد أن سقط مشروعها التفتيتي عسكريا".

واعتبر أن "المخطط الأميركي الصهيوني يستعمل ورقة النازحين للضغط على سوريا انطلاقا من لبنان"، آسفا "لانخراط بعض افرقاء الداخل في هذا المشروع وتغليبهم لمصلحة الآخر على مصلحة وطنهم، وتدخلهم لمنع عودة النازحين تحت شعارات حقوق الانسان، وهو الذي مارس أبشع انواع العنصرية واللانسانية بعد الانسحاب السوري من لبنان في العام 2005". وطالب "هذا الفريق أيا كان الخروج من ارتهانه وتبعيته للخارج وان يدرك أن ورقة النازحين السوريين هي أكبر خطر على لبنان وعلى كل المستويات، وعدم معالجتها بالسرعة المطلوبة ستؤدي حتما إلى تفتيت لبنان وتفجيره امنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وديمغرافيا لعدم قدرته على استيعاب هذا الكم الهائل من الأجانب وعدم قدرته على تلبية احتياجاتهم"، سائلا "الذين لا يريدون عودة النازحين الى وطنهم هل يعرفون حجم الولادات لهؤلاء النازحين؟ وهل يريدون نشوء أجيال لهم في لبنان وأن عددهم سيزيد على عدد سكان لبنان".

وأمل الأسعد من باسيل في "ترجمة قراره وتوسيعه واغلاق مكاتب المفوضية في لبنان وضرب قراراتها المتعلقة بالنازحين عرض الحائط"، داعيا الدول الغربية "التي تعارض عودتهم إلى وطنهم إلى استقبالهم عندها"، مؤكدا ان "الحل الوحيد لأزمة النازحين يكمن في التواصل والتعاون والتفاوض".