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هل تعود الأمطار الأسبوع المقبل؟

9
JUNE
2018
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس يوم غد الاحد صافيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. وجاء في النشرة الآتي: 
 
- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا ورطوبة تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر تدريجيا بدء من يوم الإثنين.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: يوم السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. يوم غد الاحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار المتفرقة ليل الإثنين فجر الثلاثاء. 
 
- درجات الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، في الجبال من 18 الى 30 درجة، في الارز من 14 الى 24 درجة، وفي الداخل من 16 الى 35 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س 
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %. 
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 26 °م. 
 
- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق 
 
- ساعة شروق الشمس: 26:05 ساعة غروب الشمس: 48:19 
وطنية
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