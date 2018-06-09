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مساحات الشقق تتقلّص...كل سنة أصغر من سنة

9
JUNE
2018
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في دراسة حديثة أجرتها شركة رامكو- للاستشارات العقارية تبيّن ان معدل مساحة الشقة قيد الانشاء في بيروت بلغت 182 مترا مربعا في العام 2017، لينخفض معدل مساحة الشقة القيد الانشاء بنسبة 8 في المئة مقارنة مع العام 2016.
شملت الدراسة 269 مبنى قيد الانشاء في بيروت الادارية. واظهرت أنه في ضوء التباطؤ في السوق العقارية في العاصمة بيروت نتج عنه على مدى السنوات القليلة الماضية تقلّص مستمر في متوسط حجم الشقق الجديدة.
 
وبما أن ميزانيات المشترين أصبحت أصغر فأصغر حجماً، قام المطورون بطبيعة الحال بعرض شقق أصغر على أمل أن تظل منتجاتهم في متناول أكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين.
 
وشرح المؤسس والمدير العام لشركة رامكو رجا مكارم انه «على الرغم من أن المطورين لا يزالون يقدمون شققًا بثلاث غرف نوم ، إلا أنهم يحاولون قضم كل متر مربع من الطابق - من مناطق الاستقبال، الحمامات وغرف النوم. لذلك، تقلص متوسط حجم الشقق الجديدة بمعدل 128 متراً مربعاً بين عاميّ 2009 و 2017».
 
أدّى هذا التقلّص في حجم الشقق إلى نمو عدد الشقق التي حجمها أقلّ من 100 متر مربع، حيث يقدم 35 مشروعا شققًا تتراوح مساحتها بين 50 و 99 مترًا مربعًا.
 
وتجذب هذه الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، عملاء جدد مثل العزّاب، المطلقين، الأزواج الجدد، والمستثمرين المهتمين في وضع ممتلكاتهم في سوق الإيجار.
 
وقال مكارم «انّ الشقق الصغيرة هي الغالبة في الأشرفية، حيث تقدّم 33٪ من المشاريع قيد الانشاء حالياً هذا النوع من المنتجات. وتقدم 3 مشاريع في منطقة وسط بيروت، استوديوهات تبدأ من 55 مترا مربعا».
 
من ناحية أخرى، يبدو أن غرب بيروت على هامش هذا الاتجاه الجديد في السوق حيث أن ثلاثة مشاريع فقط من إجمالي 172 مبنى قيد الإنشاء توفر شققًا أصغر من 100 متر مربع، وفقا لمكارم.
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