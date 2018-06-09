تحديد موعد استجواب "ابو طاقية" في ملف خطف العسكريين في 10 تشرين الاول المقبل

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله حددت جلسة في 10 تشرين الاول المقبل لمتابعة استجواب الشيخ مصطفى الحجيري الملقب ب "أبو طاقية" في ملف خطف العسكريين بعد معركة عرسال في آب 2014 مع سبعة متهمين آخرين من بينهم ثلاثة سوريين استجوبتهم الرئاسة أمس بتهمة الانتماء الى جبهة النصرة ومبايعتهم لها بشخص أبو طاقية.

وكانت العسكرية جزأت هذا الملف عن ملفات آخرى يحاكم فيها أبو طاقية، الموقوف منذ نحو سبعة أشهر في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية، مع أكثر من سبعين متهما موقوفا وآخرين بصورة غيابية.