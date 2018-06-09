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التشاركية لأنه الأول وليس الندّية، القيم الوطنية وليس التخلي الإتيكي

9
JUNE
2018
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عزيزي الأستاذ جهاد الزين المحترم 
 
لفتني مقالك بالأمس في "قضايا" صحيفة "النهار"¶، كالعادة عندما يخطّ قلمك مقالاً نوعيًا كالذي ذكرت فيه يومًا أنّ في لبنان نظامًا قويًّا في ظلّ دولةٍ تافهة، حيث أصبحت حينئذٍ أسير هذه المعادلة أسرًا طوعيًّا، إلاّ أني سوف أشذّ هذه المرّة عن قاعدة التماثل مع فكرك النيّر وعلمانيّتك المضيئة. أعرف جيّدًا أنّ سيّد العهد لا يحبّذ منهج التبرير أو الإفصاح عن مكامن القوّة أو الضّعف في مسلكه وبمعرض تعاطيه الشأن العام من أي موقع كان، وهو يتبوّأ الآن الموقع الأوّل في الدولة، إلاّ أنّي سأشذّ أيضًا هذه المرّة عن مرضاته طوعًا واقتناعًا وليس من باب المحاباة.
 
صحيح أنّ العهد قويٌّ بإحياء "الندّية المسيحية"، إلاّ أن ذلك يحصل من منطلق التشاركيّة الوطنية التي هي عنوان الطائف العريض، طالما أنّ البلاد والعباد تعيش في ظلّ كونفدرالية طوائف، يسعى الرئيس القويّ، بتصميم ٍ نادر وثابت على ما يعرفه اللبنانيون فيه، إلى أن ينهض بمشروع الدولة المركزيّة القويّة ، وهو عنوان عريض آخر لطائف يحمل ويحتمل كلّ المقاربات المتناقضة. لن أطيل في معرض ميزات التشاركيّة الوطنيّة وحدودها وما يتهدّدها من مخاطر، قد يكون أوّلها أن تستحيل محاصصةً في المغانم، سلطويّة الطابع ومنفعيّة التوصيف، لولا الكلام العالي النبرة وغير المتواضع المساق بهذا الشأن. إنّ التشاركيّة بمفهوم الرئاسة هي صنو التنوّع الديني والحضاري والغنى الفكري وفرادة لبنان.
 
أمّا ما لا أشاركك الرأي فيه هو أنّ العهد القويّ يقف عند حدود الداخل ولا يستطيع أن يخرق المعادلة الإقليميّة، من جهة، وأنّه "فقد تميّزه الإتيكي" ، من جهةٍ ثانية.
 
عزيزي جهاد،
 
في المسألة الأولى، أكتفي بأن أسجّل النقاط التالية لأعمال فكرك المتميّز: موقف العهد القوي ورموزه من القدس والإقدام على مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وموقف الرئيس القويّ من غياب رئيس الحكومة القسري في المملكة الراعية، وموقف فريقنا السياسي، مستلهمًا عزّة الرئيس واستشعاره الإستباقي بالمخاطر وخطبه من على المنابر الداخليّة والخارجيّة، من النزوح السوري الكثيف والمتفلّت من الضوابط، وموقف الدولة الجامع والقاطع، بدفعٍ من الرئيس، بالنسبة لتحديد منطقتنا الإقتصادية الخالصة والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية بوجه الأطماع الإسرائيلية..... دخل بعض أبناء جلدتنا من المقاومين إلى الإقليم، قبل العهد الرئاسي الرّاهن، وأصبحنا ، من حيث أردنا أو لم نرد، في قلب المعادلة الإقليميّة، والرئيس، بالنسبة للمحاور المتقاتلة على أرض سوريا والتداعيات المحدودة نسبيًا على لبنان، لا يؤيّد محورًا ويحجب التأييد عن محور إلاّ من باب الإعتصام بالمصلحة اللبنانيّة العليا، المتمثّلة بما أسميته عزيزي جهاد "السلام اللبناني المتواصل". إنّ ولاء الرئيس هو للبنان أوّلاً وأخيرًا، ومرساته إنّما يقذف بها إلى حيث اليمّ الصاخب، وهو القابض على ناصية الحكم.
 
أمّا فيما يختصّ بالمسألة الثانية، فلم يفقد العهد القويّ "تميّزه الإتيكي"، أيّ سلّم القيم الوطنيّة والأخلاقيّة العامّة والخاصة، على ما قد يوحي به عنوان مقالك، ولا نجد له صدًى في المتن سوى أنّ على الرئيس أن يتواضع في خطابه الإصلاحي، ومعه خطاب مكافحة الفساد. إنّي أجد في هذا التقويم شيئًا من الظلامة لأنّه لو وصل الرئيس القوي إلى هذا الإقتناع بأنّ الإصلاح مستحيل، على ما وصل إليه يومًا الرئيس الرّاحل فؤاد شهاب من خلاصات ادّت به وبالبلاد إلى يأسٍ مقيم، لفقد هذا الرئيس قوّته ومناعته ودوره في النظام والدولة. إنّ الأيّام القابلة سوف تثبت لك، إن لم يأتك البرهان السويّ لحينه، إلى أنّ الرئيس القوي والمنتفض على منظومة الفساد الممأسسة، عقد عهدًا مع الشعب، على ما أكدّ في خطابه الرمضاني الأخير، بأننا سويًا مؤتمنون على ضرب مكامن الفساد وأوكاره. هل أحسست كيف تحسَّسَ البعض من متعاطي الشأن العام في وطن الأرز أوزانهم لأن الرئيس يتهدّدهم في منظومة المصالح التي تظلّلهم وأطماعهم وتناقضاتهم، ما دفعهم معًا إلى مواجهة الرئيس في أكثر من مناسبة مصطنعة، نعرف محطاتها جميعًا ولا تقتصر على مرسوم من هنا أو هناك، أو حصة رئاسية، هي حكاية من الحكايات في زمن الرئيس القوي الذي يعتبر أنّ كل الوزراء هم وزراؤه حين يضع توقيعه على مرسوم التأليف في حكومة العهد الأولى والتمثيل غير الموروث والمتناسل. الإصلاح ليس مجرّد شعار، وقد حصل التغيير، واشتدّ عصب اليد التنفيذيّة والرقابيّة بملء المواقع الشاغرة في ملاكاتها، وأصبح مجلسا النواب والوزراء، عملاً بمبدأ تعاون السلطات، في طور اكتمال العدّة التشريعيّة، ما يُمكّن القضاء القادر من جبه الفساد والسهر على إرساء مداميك الإصلاح في البلد، والمجالس على أنواعها، في مختلف المؤسسات والشركات المختلطة، إنما تمّ استبدالها أو هي على مشارف الإستبدال، من دون الإعفاء من المحاسبة التي لن تعفي أحدًا، حتى في القطاع المصرفي على ما شهدنا أخيرًا أو في التلزيمات وما شابه.
 
حقًا، عزيزي جهاد، اليأس نقيض الأمل في إنهاض مشروع الدولة، وإنّ التحلّي بالواقعيّة المؤلمة هي نوع من أنواع اليأس القاتل، فاعتصم بحبل الإيمان بالقائد والسيرة والنّهج والبرنامج والخطاب العالي، فيبقى الركن إن خانتك أركان.
 
¶"العهد قوي بإحياء الندّية المسيحية لكنه فقد تميّزه الإتيكي"- جهاد الزين- 7-6-2018
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