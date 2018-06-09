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الجمهورية

تفيد معلومات أمنية أنّ شخصية غير مدنية تخضع حالياً للملاحقة القضائية ستُحال قريباً إلى المجلس التأديبي.



اللواء

غمز

يحيط الضياع بنواب من كتل وازنة على خلفية ما يجري إزاء التوزير والمستوزرين، من طوائفهم وطوائف سواهم!

همس

رفض ثلاثة من أعضاء هيئة المراقبة للانتخابات النيابية التوقيع على مبالغ مالية، «وصفت بالضخمة» مقابل تركيب أجهزة تلفزيون لمراقبة الإعلام المرئي!

لغز

من شأن التوسع في التحقيقات في إفلاس مؤسسة عقارية، فتح ملفات شخصيات غير مدنية، تكثر المزاعم حول ارتباطات لها بالملف.



البناء



كواليس

ربطت مصادر دبلوماسية عربية بين كلام الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن خطأ إخراج سورية من الجامعة العربية وبين زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، ووجود مسعى روسي جدّي بحث مع مصر والأردن يقوم على استعادة سورية مقعدها في الجامعة العربية لضمان مشاركة الجامعة في مساعي الحلّ السياسي في سورية، والذي يوشك على الانطلاق في جولة جديدة ربما تكون الأهمّ مع تشكيل اللجنة الدستورية...

خفايا

أسرّ وزير ونائب سابق إلى عدد من أصدقائه وبينهم صحافيون، بأنه بدّل رأيه وموقفه من رئيس سابق للجمهورية بعد مشاهدته حلقة وثائقية تلفزيونية عن حياة هذا الرئيس الشخصية على إحدى القنوات الفضائية، علماً أنّ الوزير والنائب السابق، الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات النيابية الأخيرة في إحدى دوائر البقاع، ينتمي إلى حزب عارض بشدّة عهد الرئيس المعنيّ وسياسته الوطنية المشهودة.