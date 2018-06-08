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بالفيديو - ما الجديد حكوميا؟

8
JUNE
2018
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ما الذي يعيق عملية تأليف الحكومة او بالاحرى ما الذي يؤخر الرئيس المكلف عن تقديم تصور اولي ؟

انه السؤال الذي يشغل بال الجميع . فاذا كان رئيس الجمهورية اول الداعين للاسراع بعملية التاليف ، وفي الدعوة هذه يلاقيه رئيس مجلس النواب الذي يردّد "نريد الحكومة أمس قبل اليوم"، ويقابلهما الرئيس المكلّف سعد الحريري بالقول بأنّه "داعس بنزين" بعملية التاليف فلم التاخير؟ على هذا السؤال تجيب مصادر مطلعة على الملف الحكومي بالقول :"كلنا ننتظر الحريري الذي قد يكون هو ينتظر امرا ما". محركات تشكيل الحكومة دائرة والاتصالات قائمة ولو ببطء، تضيف المصادر ،التي تؤكد ان الرئيس المكلف يعمل على تدوير الزوايا وفكفكة العقد قدر المستطاع ولو عبر قنوات جانبية.

وفي هذا الاطار اتى اللقاء المسائي امس بين الوزير غطاس خوري والوزير القواتي ملحم رياشي، بمحاولة لتدوير زوايا المطالب العالية السقف بظل اصرار القوات على حصة وازنة توازي حصة التيار. كل ما رشح عن اللقاء بحسب مصادر المجتمعين ان اجواءه كانت ايجابية، لكنه بقي باطار المشاورات ولم يقدم خلاله اي عرض وتضيف المصادر :"لا يمكن الكلام عن اي تطور بهذا الملف او مضمون يحضر، فلا جديد بالملف الحكومي" .

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر القوات لل او تي في ان رؤيتها لمشاركتها بالحكومة لم تتبدل ومن ضمنها الحقيبة السيادية بانتظار ان يترجم على الورق الا ان المشاورات لم تدخل بعد بالتفاصيل، تختم المصادر. الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي كان كل منهما قد التقى منفردا اليوم رئيس الجمهورية في بعبدا وما علم في هذا الاطار ان زيارة رياشي بعبدا تأتي استكمالا للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب القوات وهو جدد التاكيد على اهمية المصالحة المسيحية كما تم فيه التشاور بشكل عام بموضوع الحكومة. هذه المعلومات التي تؤكد ان لا جدد حكوميا تتقاطع مع ما قالته مصادر رفيعة في الحزب التقدمي الاشتراكي لل او تي في : لم نتلق اي عرض حتى الساعة ومتمسكون بكامل الحصة الدرزية، علما هنا ان وليد جنبلاط سيزور قريبا السعودية. متى تنجلي الصورة الحكومية ولو بتصور مبدئي اولي ؟ الاجابة على هذا السؤال قد تحتاج لايام او اسابيع اضافية، تختم مصادر مطلعة.

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