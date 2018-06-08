ابي خليل زار دير مار مارون في مجد المعوش واكد الاهتمام بمطالب منطقة الحرف في المياه والكهرباء

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زار مساء اليوم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل دير مارمارون في مجدالمعوش، في اطار جولته في الشوف، يرافقه النائب ماريو عون ومدير عام مصلحة المياه، و كان في استقباله روساء بلديات منطقة الحرف وحشد من الفاعليات.



واستمع الوزير ابي خليل الى مطالب اهالي المنطقة وخاصة في مجالي المياه والكهرباء.

واكد اهتمام فخامة رئيس الجمهورية الاستثنائي بالمناطق المهجرة وقال:" ان المنطقة بحاجة الى الكثير من المشاريع والى انماء مركز، ووجودنا اليوم التزام منا بذلك، مشيرا الى ان الوزارة انجزت مخططات توجيهية عامة للمياه والكهرباء في الشوف وعاليه ستنشر قرييا.

اضاف:" سنهتم ايضا بالمعالجات الموضعية المتمثلة بالابار الارتوازية التي تطالبون بها لكنه هذا الامر يحتاج الى وقت بسبب الروتين الاداري".

واكد ان الحل الافضل لكل لبنان هو بناء السدود ، مشيرا الى انجاز 7 السدود في 5 سنوات وهي من اطار المشاريع المخصصة للمنطقة، كما لفت الى ان مؤسسة المياه انجزت شبكات المياه كما زودت المنطقة بعدد اضافي من الترانسات لتحسين وضع الكهرباء.

وكشف انه تم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الموافقة على التجديد لمقدمي الخدمات في المنطقة الثالثة وسيعودون الى العمل الاثنين المقبل.