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لحود يثني على الموقف السيادي لباسيل حول النازحين

8
JUNE
2018
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اثنى القنصل المحامي نصري نصري لحود على الموقف السيادي الاخير لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول التدخل السافر للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، لثني نازحين سوريين عن العودة الطوعية إلى بلادهم، مؤيدا قراره وقف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة لديها لصالح المفوضية.
وقال لحود في بيان، ان لبنان لم يعد يحتمل تبعات النزوح السوري اليه اقتصادياً واجتماعياً حيث بات على شفير الانفجار الاقتصادي، وكل ذلك يعود إلى التكاليف الباهظة التي يتحملها من وجود النازحين على اراضيه والتي تحمّلها لسنوات طويلة وقاسية على حساب مواطنيه وأهله من دون ان يكون للامم المتحدة اي تحرك لمساعدته اقتصادياً كما يفرض وجود نحو 1.5 مليون لاجئ على اراضيه.
ورأى ان مواقف الوزير باسيل الشجاعة تعبّر عن رأي وشعور الاكثرية الساحقة من المواطنين اللبنانيين الذين يريدون لبلدهم الخروج من آزماته وليس استمرارها، وتواجد النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية هو من ابرز هذه الازمات.
وختم لحود بالتأكيد الا خوف على لبنان في ظل حكم الرئيس العماد ميشال عون ولأن لا مصداقية تعلو على مصداقيته وصوابية قراراته.

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