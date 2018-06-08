درغام: لاعتماد البطاقة الصحية والخروج من استنسابية السقوف المالية

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أكد النائب أسعد درغام خلال جولة له في مركز اليوسف الإستشفائي بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور سعود اليوسف، أن الملف الاستشفائي إستحوذ على حيز واسع خلال لقاء خلوة تكتل "لبنان القوي" الذي عقده التيار الوطني الحر في زحلة، لافتا الى "أننا سنكون أمام ورشة عمل حقيقية تتطلب منا تنظيم قطاع الاستشفاء والأهم الخروج من البزار القائم لجهة توزيع إعتمادات وزارة الصحة وفق معايير علمية وموضوعية على المحافظات، إذ من غير المقبول التعامل مع محافظة عكار على أنها تابعة لمحافظة الشمال، بالرغم من أنها محافظة مستسقلة ويجب أن يكون للعكاريين حصة تتناسب مع حاجات المحافظة وعدد سكانها".

أضاف: "لقد أظهر التدقيق في الجداول الصادرة عن وزارة الصحة في الحكومتين السابقتين مدى الاجحاف اللاحق بأبناء عكار، حيث إتضح أنها لا تحصل على أكثر من 8 في المئة من حصتها علما أن عدد سكان محافظة عكار يقارب الـ600 ألف نسمة".

وشدد درغام على "أننا طالبنا بإطلاق البطاقة الصحية التي تخول غير المنتسبين لأي جهة ضامنة اللجوء الى المستشفيات التي يرونها الأجدر، والتي تقدم أفضل خدمات ممكنة، وبالتالي افساح المنافسة أمام المستشفيات الخاصة لتأمين أفضل خدمة بأقل كلفة ممكنة على المواطن والدولة، وبتوزيع اعتمادات وزارة الصحة وفق معايير محددة تتناسب مع الحاجات وعدد السكان".

وتابع: "لن نقبل بعد اليوم الا بتحقيق التوازن المناطقي عبر توزيع عادل لأموال الوزارة على اللبنانيين كافة. واعتماد معايير محددة تكون كفيلة بالخروج من السجال القائم أذ للأسف هذا الملف حافل بالاهمال على مدى الحكومات المتعاقبة، وهو ما أدى الى وضع الكثير من المواطنين لسنوات طويلة خارج الخريطة الانمائية، والاستشفائية للدولة اللبنانية".

وختم: "أنا وعدت أبناء عكار بالمستشفى العسكري، وها نحن اليوم نمضي قدما بهذا المشروع حيث تم موافقة التكتل على المشروع وتأمين كل الدعم والتسهيلات اللازمة بتعليمات مباشرة من رئيس التكتل الوزير جبران باسيل وعليه سوف تعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل مع قيادة الجيش لهذه الغاية".