المكتب الإعلامي لابي خليل: اكاذيب واضاليل جريدة الديار لم تعد تنطلي على احد

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة سيزار ابي خليل البيان التالي:

نشرت جريدة الديار خبراً كاذباً ومغرضاً وعارياً عن الصحة جملة وتفصيلاً بعنوان: "اول اجتماع إسرائيلي لبناني شبه مباشر على مستوى الوزراء"، تزعم فيه حصول لقاء ثلاثي بين وزير الطاقة سيزار ابي خليل ووزير الطاقة الاسرائيلي بوجود مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط.

يؤكد المكتب الإعلامي للوزير ابي خليل ان اكاذيب واضاليل جريدة الديار، التي فقدت مصداقيتها كلياً، لم تعد تنطلي على احد، وما فبركة هذا الخبر الا محاولة للتطبيع تفرضها جريدة تدّعي العروبة والدفاع عن الاراضي المحتلة، كما تشكّل طعناً بالامن القومي اللبناني ومحاولة خبيثة لتأليب الرأي العام ضد الوزير ابي خليل، الذي سيكون له رد في القضاء على كل هذه الافتراءات والأكاذيب التي تشوّه سمعته