النائب إدكار طرابلسي يزور وزير الدفاع يعقوب الصراف ‎

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زار النائب إدكار طرابلسي وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف وتم التداول في آخر التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

واكد النائب طرابلسي على صعيد آخر ضرورة عمل مختلف الفرقاء للتخفيف من حدة التوتر الاعلامي والسياسي والمناحرات التي من المؤكد أنها ستؤثر سلبا على تشكيل الحكومة التي تنتظرها مسؤوليات كبرى.

ونوّه طرابلسي بأعمال ومناقشات خلوة تكتل لبنان القوي الاخيرة وما سادها من نقاشات عملية وروح وفاقية تجاه المكونات السياسية الاخرى. وإعتبر أن الاهم راهنا هو التطلع إلى كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة وما تحمله من محاذير ومخاطر على لبنان أن يكون محصنا جدا في وجهها.

كما شدد طرابلسي في سياق متصل على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة للتصدي للملفات الضاغطة وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها.