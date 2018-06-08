جو معلوف للواء السيد: قطع بعض الرؤوس لن يساعد.. والأخير يرد!

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رد الإعلامي جو معلوف على تغريدة النائب جميل السيّد حول مقتل الطفلة رؤى مظلوم، الذي كتب فيها إنّ “متى سيقتنع البعض في البقاع بأن السلاح في غير محلّه هو همَجيّة وتدمير للذات قبل أي شيء آخر؟ الدواء الوحيد هو بالأمن وقطع بعض الرؤوس”.

وكتب معلوف عبر “تويتر”: “قطع بعض الرؤوس هو وجه آخر من وجوه البربرية وثقافة القتل ولا يقلّ عنفاً عن القتل بالسلاح”، مضيفاً أنّ “قطع بعض الرؤوس لن يساعد في حل مشكلة الأمن المتفلت لأن ثقافة السلاح الموجودة لدى هذه المجموعات سببها غياب الأمن لعشرات السنوات عن بعض المناطق اللبنانية المصنّفة “حسّاسة أمنياً” أو ذات “وضع خاص”.

من جهته، ردّ السيّد على معلوف وكتب: “عندما يتجاوز الفلتان الحدود ويصبح المجتمع رهينة لبعض الزعران فلا بد من استخدام الحد الأقصى لما يسمح به القانون معهم وفقاً لطبيعة وظروف كل جريمة ولا سيما جرائم القتل”. وشدّد على أنّ “من لا يرحم حياة الناس لا يستحق رحمة القانون”.

فشكر معلوف السيّد على رده وعلّق: “ردّك حضرة اللواء وأتفهم غضب الجميع في المنطقة وأنا واحد منهم. نتأمّل خيراً بوجود قرار سياسي حاسم ونهائي لحل هذه الأزمة ببسط سلطة الدولة وتطبيق القانون. بالتوفيق”.





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