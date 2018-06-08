الرئيس عون عرض مع وزراء عمل وزاراتهم في ظل تصريف الاعمال

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مسار عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وعمل الوزارات في ظل تصريف الاعمال، اضافة الى مواضيع انمائية وتربوية، كانت محور اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.





الوزير طلال ارسلان

وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان وعرض معه الاوضاع العامة وعمل وزارة المهجرين والتطورات السياسية. وقال الوزير ارسلان بعد اللقاء ان المعايير التي وضعها الرئيس عون للحكومة الجديدة ينبغي ان يلتزم بها جميع الاطراف، كي لا تطول عملية ولادة الحكومة.

واضاف: "اما اذا اراد البعض الاستمرار في الابتزاز، فإن الحكومة ستأخذ وقتاً اطول من المعقول ولن يكون تشكيلها سريعاً. وفي رأيي، ان المقاربة التي وضعها الرئيس عون يوم التكليف محددة وواضحة ويفترض ان يلتزمها الكل حتى لا تقع المشكلة".

ورداً على سؤال، قال الوزير ارسلان: "لا يوجد في رأيي وزارات محجوزة لمذاهب، او وزارات سيادية واخرى غير سيادية، ما هو محفوظ عرفاً يتعلق بالرئاسات الثلاث ونائبي رئيسي المجلس النيابي والحكومة، اما باقي الوزارات فهي مفتوحة للجميع، واي احتكار، يخالف الدستور والديمقراطية التوافقية التي قام عليها لبنان".





الوزير غطاس خوري

والموضوع الحكومي كان ايضاً محور لقاء بين الرئيس عون ووزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي تداول مع رئيس الجمهورية في الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، كما بحث معه في عدد من القضايا المتصلة بعمل وزارة الثقافة. في هذا السياق قال الوزير خوري انه اثار مع الرئيس عون وضع الابنية التراثية لاسيما وان مشروع القانون الخاص بها موجود في مجلس النواب ولم يقر بعد.

واضاف:" في هذه الاثناء صدرت وتصدر احكام من مجلس شورى الدولة تطالب بتحرير املاك مصنفة تراثية وتسمح بهدمها. لذلك اقترحت على فخامة الرئيس ان يصار الى تشكيل لجنة من وزارة الاشغال ووزارة الثقافة ومديرية الآثار ومحافظ بيروت ومجلس بلديتها لدرس كيفية المحافظة على الابنية التراثية من جهة، وتحرير ملكية بعض العقارات المصنفة من جهة ثانية، والنظر خصوصاً في امكانية دمج ابنية تراثية مع ابنية حديثة". ولفت الوزير خوري الى ان رئيس الجمهورية مهتم بمعالجة الاشكالات التي تنشأ من حين الى آخر في ما خص واقع الابنية المصنفة تراثية.





الوزير ملحم رياشي

والشأن الحكومي والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة وموقف "القوات اللبنانية" منها، طرحت خلال استقبال الرئيس عون لوزير الاعلام ملحم رياشي الذي اوضح بعد اللقاء ان البحث تناول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى مواضيع اخرى تتعلق بعمل الوزارة. وقال الوزير رياشي انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات والمفاوضات التي اجراها واللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء، مع شركة "سما"، والتي سمحت بتمكين اللبنانيين والمقيمين في لبنان من متابعة مباريات كأس العالم في كرة القدم (المونديال) عبر شاشة تلفزيون لبنان، والاجراءات الادارية والتقنية التي اتخذت في هذا المجال.





الامين التنفيذي للاسكوا

دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي لـ"الاسكوا" الدكتور محمد علي الحكيم، الذي نقل اليه تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، وتداول معه في عمل المنظمة، ووجه اليه دعوة لافتتاح اعمال المجلس الوزاري الثلاثين لـ"الاسكوا" الذي سوف يعقد على اعلى مستوى في بيروت في 27 و28 حزيران الجاري تحت عنوان "التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية"، وهذا المجلس هو الجهاز الاعلى الذي يحدد عمل المنظمة للسنتين المقبلتين.

وهنّأ الرئيس عون الدكتور الحكيم على ما حققه لجهة اعادة اجتماعات المجلس المركزي لـ"الاسكوا" الى لبنان، متمنياً له النجاح في تحقيق الاهداف التي انشئت المنظمة من اجلها.

السفيرة اللبنانية في الاردن

وعلى الصعيد الدبلوماسي ايضاً، استقبل الرئيس عون سفيرة لبنان لدى المملكة الاردنية الهاشمية السيدة تريسي شمعون، وعرض معها للعلاقات اللبنانية- الاردنية والتطورات الاخيرة في الاردن، واوضاع الجالية اللبنانية هناك.





النائب السابق محمد قباني

واستقبل الرئيس عون الرئيس السابق للجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب السابق المهندس محمد قباني، الذي قدم الى رئيس الجمهورية كتاباً حول ما انجزه خلال ترؤسه لجنة الاشغال النيابية من العام 2000 الى العام 2018، والذي اعدته مؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، وهي المؤسسة المستقلة الرائدة لبناء الديمقراطية في بريطانيا والتي تأسست عام 1994، وترعاها وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية ويرأسها فخرياً رئيس مجلس العموم البريطاني.

واوضح النائب السابق قباني ان الكتاب يوثق عمل لجنة الاشغال ونشاطاتها طوال 18 عاماً، ويعرض للتوصيات التي رفعتها الى الهيئة العامة للمجلس والحكومة، والمشاريع واقتراحات القوانين التي درستها، وقال قباني: " لقد تعاقبت خلال الفترة بين اعوام 2000 و2018 ثلاث لجان للاشغال توليت رئاستها، وكانت تعمل دائماً كفريق عمل واحد متعاون ومتفاهم على رغم اختلاف الانتماءات السياسية لاعضائها والتي كانت تبقى كلها خارج غرفة اللجنة." وأمل قباني ان تتابع لجنة الاشغال النيابية التي سوف تشكَّل، المسيرة لا سيما وان مهامها متعددة في مجالات الاشغال والنقل والطاقة والمياه.

وهنّأ الرئيس عون النائب السابق قباني على ما حققه خلال ترؤسه لجنة الاشغال النيابية، متمنياً له التوفيق.

المعهد الفني الانطوني

وفي قصر بعبدا، مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود وافراد عائلة الشاعر الراحل الياس ناصر الرئيس السابق لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان، الذين وجهوا دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب المعهد يوم الخميس 14 حزيران الجاري، والذي سيتم خلاله تكريم الشاعر الراحل ناصر.