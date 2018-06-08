قتلت الطفلة رؤى .. والبلدة تقفل إحتجاجاً..

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تعلن بلدية بريتال أنها تتوقف عن العمل وتقفل ابوابها اليوم الجمعة ٨/٦/٢٠١٨ احتجاجاً على الاعتداء على طهر الطفولة الذي تمثل بأبشع صوره باغتيال فراشة العيد وملاك ليلة القدر رؤى حسين مظلوم تغمدها الله بواسع رحمته وألهم والدَيها وذويها صبرَ المحتسبين.

وتدعوا بلدية بريتال الجهات الأمنية والقضائية المختصة للتحقيق المهني الدقيق في هذه الجريمة النكراء لينال المتسببون بها الجزاء الوفاق.

كما وتشكر ذوي ع . اسماعيل على الخطوة الجريئة والمسؤولة بتسليم ابنهم الى السلطات المختصة ، داعية الطرف الآخر لامتثال نفس الخطوة لتحديد الحقوق والواجبات والتبعات على كل من تسبب بهذا الحدث الذي آلم جميع عائلات بلدتنا.

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