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كمَة العَقل في مواجهة العقول المُتَحَجّرة (بقلم الصحافي جهاد عوّاد )

8
JUNE
2018
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حين يَحتَكِم الرَئيس لشَعبِه إنَّه مَجد التَواضُع وألانصاف. بهَذه التَعابير يُمكن إختصار خُطوة الرئيس العِماد ميشال عون بَعدما طَلب ممن لديه مَعلومات حَول المُجنسين الأدلاء بها للأمن العام اللبناني بهدف تصحيح مَرسوم المُجنسين الأخير في حال وجد أي من الشوائب حول الأسماء الواردة.
   
إنّ هذا النوع من التَخاطب والأحتِكام للمنطق وعَدَم التَفرّد بالآراء ومَشاركة الناس هواجسَهم خُطوة لها دلالات كبيرة لم نَراها من قَبل مع أي رئيس سابق. 
   
أولاً: التَراجع عن الخَطأ فضيلة في حال إن كان هناك من خطأ للتَصحيح .
   
ثانياً: الأحتكام الى الشَعب مصدر السلطات ورعاية مصالحه الأساسيّة دون أي إبطاء أو تعليل أو تَمييع. 
 
ثالثاً: عَدم السماح لأي مُجنّس الحُصول على بطاقة هويّة أو إخراج قيد قبل الأنتهاء من التَدقيق .
   
رابعاً: تَحَمُّل المَسؤوليّة مُنفرداً بالرغم من أنّ مَجموعة كبيرة من الفعاليات والنوّاب الحاليين قد طرحوا الأسماء من قِبلِهم الى وزارة الداخليّة وهم أيضاً مسؤولين في حال وجد أي تعليل بالموضوع. 
   
إنّ عمليّة التَجنيس تَحصل في مُعظَم دول العالم خِدمةً لمصالح الوطن ومُتَطلباته وحاجاته منها الأقتصاديّة والديمغرافيّة والأجتماعيّة والخدماتيّة وهذا الشأن لا يمُسّ بالخَلل الديمغرافي أو التوزيع الطائفي نظراً للأعداد الضئيلة المُجنّسة. 
   
في حين تَكمُن الأشكاليّة في العُقول المُتَحجرة التي تتناول قضيّة المُجنّسين و الأستغلال السياسي من ورائها .
 
شكراً فخامة الرئيس لأحترامَكم وإحتكامَكم الى مُعطيات شعبَكم، هذا النوع من الرقّي في التعامل السياسي لم نُشاهده قبلاً و لنا الثقة الكاملة بكُم و بحكمَتكم. 
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