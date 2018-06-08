بالتفاصيل.. هكذا سيكون طقس الـweekend

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت صافيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:





الحالة العامة: طقس حار ورطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.





الطقس المتوقع يوم غد السبت صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول مساء الى غائم جزئيا.





درجات الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، في الجبال من 20 الى 30 درجة، في الأرز من 15 الى 23 درجة وفي الداخل من 19 الى 35 درجة.





الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.





الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.





الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.





حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 26 °م.





الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.





ساعة شروق الشمس: 5,27 ساعة غروب الشمس: 19,47.