كازينو لبنان يحرز الهدف بمواكبة غير مسبوقة لكأس العالم ٢٠١٨

A + A -

إن كنتم من عشاق كرة القدم، لا تفوّتوا عليكم فرصة التمتّع بأجواء كأس العالم 2018 في "كازينو لبنان" !

هذا الموسم لن يكون كالمواسم السابقة، فعلى " بايفيو ترّاس" Bayview Terrace رُمّم حديثاً يطلّ على منظرٍ خلاب لخليج جونيه الشهير يستقبلكَ "كازينو لبنان" بديكور مميّز مستوحى من أجواء اللعبة الأكثر جماهريّة في العالم لتواكب حمّى كأس العالم 2018.

إستمتع بمشاهدة المباريات على شاشات عملاقة سواء في وضح النهار او عند مغيب الشمس وطبعا خلال ليالي الصيف التي ستزيد حرارتها مع إرتفاع حرارة المنافسة. شجّع منتخبِكَ المفضّل وتناول أشهى الأطباق في أجواءٍ من المرح والتسلية والإثارة غير مسبوقة، ومَن يعلم فقد تلتقي بأحد المشاهير وهو يشجّع معك جنباً الى جنب.

العديدُ من المفاجآت والجوائز بإنتظاركَ، فلا تفوّت عليك فرصة التمتّع بأجواء كأس العالم للمرّة الأولى في "كازينو لبنان".