وزير البيئة تفقّد معمل معالجة وتدوير النفايات البلاستيكية في رومية ويمضي نهاراً بيئياً في الشوف غداً بين المعوش ومحمية الارز الطبيعية

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في اطار نشاطات اليوم العالمي للحد من المخاطر البيئية وبدعوة من هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر يزور وزير البيئة طارق الخطيب يوم غد السبت اعتباراً من الساعة 9 صباحاً بلدة مجدل المعوش ويستهلها بزيارة دير مار مارون ثم ساحة كنيسة السيدة الاثرية قبل الانتقال الى محمية أرز الشوف الطبيعية.

ويعقد الوزير الخطيب في دير مار مارون لقاء حوارياً عن التغيير المناخي وخطة وزارة البيئة لملف النفايات قبل التوجّه الى كنيسة السيدة للمشاركة في معرض مونة شوفية ولمشاريع بيئية يقدمها مهندسو التيار.

وكان وزير البيئة وتحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي" تفقّد معمل Eco Plast في رومية المتن وإطلع على سير العمل وكيفية معالجة النفايات البلاستيكية من خلال إعادة تدوير تلك النفايات.

وبعد الانتهاء من الجولة التي رافقه فيها مستشاره جوزف الاسمر ورئيسة مصلحة التوجيه البيئي في الوزارة لينا يموت واصحاب المعمل قال وزير البيئة " نقف اليوم بينكم ، لنسلّط الضوء على أهمية وضرورة معالجة البلاستيك من أجل الحد من آثاره السلبية على البيئة. كلنا يعلم حجم الكميات التي يتم انتاجها عالمياً وما يترتب عنها من تراكم مواد تهدد الحياة البحرية والبشرية، خصوصاً ان الكثير من النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال في وسط البحار والمحيطات".

ورأى " ان ارتفاع نسبة النفايات البلاستيكية المنتجة سنوياً يزيد من حجم العبء على المجتمع ما يتطلب منا اهتماماً خاصاً. وبناء عليه خصصنا في هذه المناسبة زيارة الى أحد معامل تدوير النفايات البلاستيكية في لبنان (ايكو بلاست) التي تعالج النفايات البلاستيكية من خلال إعادة تدوير تلك النفايات".

وأكد " ان وزارة البيئة تولي اهتماماً خاصاً لموضوع النفايات لاسيما انها قد أعدت سياسة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وافق عليها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 45 تاريخ 11/1/2018. وتشدد هذه السياسة على أهمية احترام السلم الهرمي للنفايات الذي يبدأ بالتخفيف من انتاج النفايات بشكل عام ما ينطبق أيضاً على استخدام البلاستيك، ثم إعادة الاستخدام، من ثم ضرورة فرز النفايات ما يساهم في التخفيف من كلفة التخلّص النهائي من النفايات لاسيما البلاستيكية".

وقال " ان الخطر الداهم الذي يشكله تراكم النفايات البلاستيكية يتطلب منا وقفة فعلية، فالمسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والخاصة كما الجمعيات الأهلية والمواطنين. فالمواطن أيضاً عليه ان يعمل جاهداً لمحاولة علاج ما قد يتفاقم من مشاكل بسبب الاستهلاك المفرط للبلاستيك خصوصاً الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. ولا بد من الاشارة الى ان وزارة البيئة قد وجهت كتباً الى كافة الجهات المعنية تحثها على القيام بأنشطة خلال يوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار : "التغلّب على التلوث البلاستيكي". كما وجهت الوزارة كتباً الى القطاعين الاعلامي والتربوي تحثهما على تخصيص مساحة لهذه المناسبة في المدارس كما في مختلف وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

والواقع ان الوزارة قد أوعزت الى وسائل الاعلام من خلال وزارة الاعلام الاضاءة على أهمية قطاع تدوير النفايات لاسيما البلاستيكية، كما دعت كلاً من جمعية مصارف لبنان، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وجمعية الصناعيين، كما عدد من النقابات الى جانب الجهات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة في لبنان الى القيام بنشاطات تهدف الى التخفيف من استهلاك البلاستيك. وحثّت الوزارة المراكز التجارية للتخفيف من استخدام الأكياس البلاستيكية وايجاد بدائل مستدامة عنها كاستعمال الاكياس الورقية".

ولفت الخطيب الى " ان وزارة البيئة تستفيد من هذه المناسبة لتشجع كل المحاولات والتدابير التي تحد من تزايد وتراكم النفايات البلاستيكية على التربة وفي البحار. وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان وزارة البيئة أصدرت لائحة محدّثة بالمراكز التي تستخدم المواد القابلة لإعادة التدوير وعناوينها بغية تسهيل عملية التواصل معها في هذا الخصوص. وذلك ضمن التعميم رقم 7/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2017 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين".

وختم " لا بدّ لنا إلا أن نشكر القيّمين على مصنع ايكوبلاست والتنويه بعملهم في هذا السياق مع الاشارة الى ان وزارة البيئة تشجع كل النشاطات والمبادرات الجماعية والفردية التي تبذل في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي، انطلاقاً من الأهمية التي توليها الوزارة للتخفيف من انتاج النفايات وإعادة استعمالها، واستردادها بأكبر نسبة ممكنة".

8\6\2018