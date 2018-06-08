عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 حزيران 2018

الأخبار: «إرهابيون» من عين الحلوة... إلى أوروبا
الدولة تعترف بتجنيس مشبوهين .. و باسيل: طفح الكيل من مفوضية اللاجئين
مدير أوجيرو ينتقم من الموظفين... بالإبعاد
البناء: ذعر إسرائيلي في يوم القدس العالمي... والاستعدادات في الضفة والقدس وغزة
بن زايد يدير مفاوضات روسية سعودية... وقرقاش: أخطأنا بإبعاد سورية
نشر مرسوم التجنيس... والحريري يرهن الحكومة لما بعد معايدته إبن سلمان
الأنوار: مرسوم التجنيس المجمد يحمل اسماء ٤٠٧ أشخاص ينتمون الى ٢٦ دولة
النهار: حسابات تتجاوز الحصص في تأليف الحكومة
اللواء: .. وأخيراً «الداخلية» تنشر المرسوم وتعترف بوجود شبهات «أمنية وقضائية»!
إتصالات خجولة تقارب العُقَد الحكومية.. وباسيل يهدِّد بإقفال مفوضية اللاجئين
المستقبل: ترامب: يد ممدودة لكوريا وعقوبات هائلة لإيران
الجمهورية: نصرالله يستعجل الحريري التأليف
الديار: الحريري «يصوب» موقف ماكرون مضطراً.. فهل «تفرج» الرياض عن الحكومة؟
«ضغط» ابراهيم فنشر مرسوم التجنيس.. وحزب الله تدخل وراء «الكواليس»
the daily star: Hariri plies backstage diplomacy to hasten govt
l'orient le jour: Naturalisations : La publication des noms confirme les craintes et maintient les interrogations