عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 حزيران 2018

A + A -

الأخبار: «إرهابيون» من عين الحلوة... إلى أوروبا

الدولة تعترف بتجنيس مشبوهين .. و باسيل: طفح الكيل من مفوضية اللاجئين

مدير أوجيرو ينتقم من الموظفين... بالإبعاد





البناء: ذعر إسرائيلي في يوم القدس العالمي... والاستعدادات في الضفة والقدس وغزة

بن زايد يدير مفاوضات روسية سعودية... وقرقاش: أخطأنا بإبعاد سورية

نشر مرسوم التجنيس... والحريري يرهن الحكومة لما بعد معايدته إبن سلمان

الأنوار: مرسوم التجنيس المجمد يحمل اسماء ٤٠٧ أشخاص ينتمون الى ٢٦ دولة



النهار: حسابات تتجاوز الحصص في تأليف الحكومة

اللواء: .. وأخيراً «الداخلية» تنشر المرسوم وتعترف بوجود شبهات «أمنية وقضائية»!

إتصالات خجولة تقارب العُقَد الحكومية.. وباسيل يهدِّد بإقفال مفوضية اللاجئين





المستقبل: ترامب: يد ممدودة لكوريا وعقوبات هائلة لإيران



الجمهورية: نصرالله يستعجل الحريري التأليف



الديار: الحريري «يصوب» موقف ماكرون مضطراً.. فهل «تفرج» الرياض عن الحكومة؟

«ضغط» ابراهيم فنشر مرسوم التجنيس.. وحزب الله تدخل وراء «الكواليس»

the daily star: Hariri plies backstage diplomacy to hasten govt



l'orient le jour: Naturalisations : La publication des noms confirme les craintes et maintient les interrogations