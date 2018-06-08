أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 حزيران 2018

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر روسية أن تكتمل دورة التمايز الأوروبي عن أميركا خلال ما تبقى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأن القضية ليست تمايز الأفكار، بل تضارب المصالح. فالأمن الأوروبي باتت هواجسه ومطالبه مخالفة لمفهوم الأمن القومي الأميركي بالعدائية لروسيا وإيران والفوضى في الشرق الأوسط. والمصالح الأوروبية باتت مهدّدة بالمزيد من الرسوم والعقوبات الأميركية والحماية النظرية للقوات الأميركية من عدوّ غير موجود باتت مكلفة وليست بلا مقابل، وتوقعت جيلاً سياسياً أوروبياً قادماً أشدّ راديكالية في النظرة للعلاقات الأوروبية الأميركية.



خفايا

يردّد أحد النواب الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة في مجالسه الخاصة أنه أنفق ملايين الدولارات في حملته الانتخابية، وأنّه استطاع أن يؤمّن فوزه بنفسه دون أيّ دعم من اللائحة التي كان في عدادها… لكن مصادر سياسية رسمت في هذا الصدد علامات استفهام عديدة، وسألت تحديداً عن موقف النائب المُشار إليه من القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية عند طرحها في مجلس النواب، وهل ستكون أولويته مصلحة ناخبيه أم مصالحه الخاصة؟



النهار: أسرار الآلهة

معالجة متأخرة

يتحدّث متابع لملف الجامعة اللبنانية أن رئيسها وعد البطريرك الماروني بمعالجة كل الشكاوى خصوصاً في ملفّات التوازن الطائفي لكن شيئاً لم ينفّذ حتّى تاريخه....

منعا للتشهير

جرت محاولات مع الأمن العام لعدم نشر كل أسماء المجنّسين قبل شطب بعضها منعاً للتشهير بأصحابها....



إتفاق أم إنتخاب

تجري مداولات حول توزيع اللجان النيابية وفيما إذا كان الاتفاق سيسبق عملية انتخاب رؤساء اللجان التي قد تضر بكثيرين....



وزيرات بالجملة

تتّجه أكثر من كتلة نيابية إلى تسمية سيدات للمشاركة في الحكومة المقبلة بما يرفع نسبة النساء الوزيرات للمرة الأولى في لبنان....



اللواء: أسرار





همس



تهتم مصادر دبلوماسية بمعرفة الرابط بين توقيت مرسوم التجنيس والعقوبات الأميركية المتصاعدة في المنطقة؟



لغز



ثمّة اتفاق بين طرفي تفاهم سياسي من لون طائفي واحد انه ترشح وانتهى امره، منذ ما قبل 6 أيّار الماضي.

الجمهورية: أسرار

عمل

يُبدي مرجع كبير تمسُّكه بالإبقاء على وزارة مستحدثة معتبراً أن العمل الفعلي فيها سيبدأ في الحكومة المقبلة.



استغراب

إستغربت جهة سياسية أن يُرسِل مرجع سياسي ممثلاً عنه إلى إفطار أقامته علماً أنها كانت قد بادرت بخطوة إنفتاحية عليه.



رواسب

إعتبرت أوساط سياسية بقاعية شمالية أن ما يحصل من تعدّيات على الأهالي ما هو إلّا من رواسب عدم ضبط الحدود بشكل حاسم وحازم.