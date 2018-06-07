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وقِّع مراسيمَك واستجب لإملاءاتِ الوطن... والرأس مرفوع

وقِّع مراسيمَك واكتب بأحرفِ الوفاء... فما اعتادوا

وقِّع مراسيمَك وانسجم بما اشتَهَر الضمير... فعندهم غاب

وقِّع مراسيمَك وابني مدارس الشرف واكثُر... فلهم لا تتسع

وقِّع مراسيمَك واغسل العار من الرؤوس... فهي أينَعت

وقِّع مراسيمَك وارسم المستقبل بسطورٍ من ذهب... فهم بالدم رسَموا

وقِّع مراسيمَك وافتخر، فعادتك الإستقامة... وهم بالإنحناء اشتهروا

وقِّع مراسيمَك واقطع الألسن وابتُر الأيدي... فالتشويه عادتهم

وقِّع.. وتذكَّر.. أن الله معك... والشعب الركيزة .

العميد م. جوزيف الدويهي

زغرتا في ٢٠١٨/٠٦/٠٧