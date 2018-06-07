بالصورة ميشال تويني لجميل السيد: "عيب هل حكي ... جبران تويني تاج راسك"

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ردت نجلة الشهيد جبران تويني السيدة ميشال تويني على تغريدة النائب جميل السيد والتي قال فيها عن والدها انه طلب مساعدته في مواجهة الرئيس الشهيد رفيق الحريري : "إلى كل من أزعجتهم شهادتنا في لاهاي!

قدّمنا هناك شهادة تحت القَسَم في عقر دار حبيبة قلبكم المحكمة الدولية! وحتى من دون قَسَم نحن لا نكذب مثلكم! قدمتم للمحكمةإتهامات وروايات،وقدمنا لها وقائع وإثباتات من قضية الحريري مروراً بجبران تويني الذي قصدني للمساعدة إلى غيره! موتوا بغيْظكم.." قائلات: "وعيب هالحكي ... وحقدكن ما بيوقف حتى بعد الاستشهاد؟ يعني اذا كل شهادتك متل هالخبرية موفقين فيك...#جبران_تويني_تاج_زاسك" وأكملت "‏والشخص اللي عم تحكي عنو مساهم قبلك وبعدك ب "النهار" وبغير مؤسسات لبيت التويني.وإذا هل قد عندك معلومات تفضل قدمها للقضاء اللبناني لانه ملف جبران بس بلبنان وبعد ١٢ سنة ما في ورقة وحدة بالملف. طالما بتعرف تفضل انت وغيرك عملوا شي ما دام هلقد بتحب تساعد بيت التويني وما كنّا عارفين" وكانت قد سبقتها برد"‏لو بتحلّوا عنو لجبران تويني لاحقينوا عَل مقبرة... بعدين بيع اسهم في جريدة لنائب رئيس حكومة حولتها لمساعدة كأنها اعاشة أو كأنه جبران تويني كان ناطرك والله عيب هل حكي!"