دبكة لبنانية في فيينا من طاقَم الخطوط الجوية الاردنية..

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تزامنًا مع نشر مرسوم التجنيس عبر موقع وزارة الداخلية، انتشر فيديو عن التناقضات بمواقف القوات اللبنانية والكتائب بالنسبة لهالموضوع بين عهد الرئيس ميشال سليمان وعهد الرئيس العماد ميشال عون



انتشرت صور الطالب محمود بدر الاسعد المصاب بمرض قصر كلوي والذي يقدم امتحانه الرسمي في الشهادة الثانوية فرع الاجتماع والاقتصاد في قسم غسيل الكلى باحد مستشفيات بلدة الشيخ محمد، حيث خصصت غرفة خاصة له بوجود المراقبين والقوى الامنية وبوجود الطاقم الطبي ورئيس القسم. واثنى رواد مواقع التواصل على اصرارو ومثابرتو.



تداول الناشطون فيديو لدبكة لبنانيّة في فيينا من طاقم الخطوط الجوية الاردنية.



أقدم رجل على ضرب امرأة في الشارع ثمّ أوقعها أرضاً وجلس فوقها بعدما تشاجرت مع امرأة أخرى بأحد الشوارع في اسكتلندا