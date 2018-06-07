مشاوراتُ التأليف الحكومية تُراوح مكانَها والمشهدُ لا يزال غامضاً

A + A -

14 يوما مر على تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الاولى الا ان المشهد الحكومي لا يزال غامضا حتى الساعة.

ببطء تسير الاتصالات ومعها العمل على تدوير الزوايا من قبل الرئيس المكلف الذي تؤكد مصادره لل او تي في ان العمل لا يزال جاريا على الجبهات كافة الا ان لاشيء جديدا حتى الساعة والثابت ان الحكومة التي يعمل عليها من 30 وزيرا.

مصادر مطلعة تؤكد في هذا الاطار ان الحريري واصل اتصالاته التي شملت مساء امس اطرافا عدة الا ان اي تصور اولي لم يجهز بعد، وتضيف المصادر ان العقبة الاساسية المتمثلة بالتمثيل الدرزي لا تزال قائمة وكذلك التمثيل المسيحي بين التيار والقوات التي لا تزال تصر على تمثيل يوازي حصة التيار:

عما سرب اعلاميا من ان القوات قد تتخلى عن الحقيبة السيادية تسهيلا للمفاوضات سألنا سعد:

على خط التيار ، تؤكد مصادره ان لا شيء جديدا وتقول :"نحن ننتظر"، وتضيف :"كل ما ينشر اعلاميا عن عدد وزارات محدد طالب به التيار غير دقيق".

لا يختلف المشهد كثيرا على الجيهة الدرزية الدرزية التي لا تزال مشتعلة بالمطالب والمطالب المضادة.ففيما لا يزال يصر النائب طلال ارسلان على تمثيله بمقعد درزي، نفت مصادر رفيعة في التقدمي الاشتراكي ما قيل عن ان الاشتراكي قد يقبل بوزيرين درزيين وواحد مسيحي، وقالت مصادره :"لا نقاش حول هذا الموضوع فالنتائج التي افرزتها الانتخابات واضحة فلنحترمها تختم المصادر.

وعليه، ضبابية لا تزال الصورة الحكومية وهي قد تحتاج لوقت اضافي لتنجلي علما ان رئيس الحكومة يتوجه قريبا الى موسكو للمشاركة بالاحتفال بافتتاح مونديال روسيا 2018.