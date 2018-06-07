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"مَرْتا، مَرْتا، إِنَكِ تَهتمينَ بِأمورٍ كَثِيرَة، وَتَضْطَربين! إنَّما المَطلوبُ واحِد!"



مَرتا اليوم، هي ذاك الجزءُ من الرأي العام الذي تأثَّر سلباً بالحملةِ الأخيرة، التي ثبُت بما لا يرقى إليه الشك، أنها سياسية، بدليلِ هوية الأحزاب الثلاثة التي أطلقتها وتمادَت في اتهاماتها، قبل أن تَطّلعَ على الأسماء الكاملة التي جَرى تعميمُها اليوم...



أما المطلوبُ الواحِد اليوم، فهو تحكيمُ العقل لا العاطفة، والثقة لا الشك، والتركيز على مواجهة التحديات الكبرى ذات الطابع المصيري...



في لبنان، مرسومُ تجنيس. صحيح. غير انّ الأسماء باتت في متناول الجميع، والمرسوم في عُهدة الأمن العام، للتثبُت مما يُدلى به من معلوماتٍ بعيداً من الضخ الإعلامي والتضليل السياسي.



فإذا كان هناك مِن خطأ، يُصحح، ويتحملُ مسؤوليتَه مَن ارتكبه. غير أنّ الخطأ القابل للتصحيح، إذا وُجِد، تُقابلُه خطيئةٌ قد تَتحولُ مميتةً، إذا استمر إهمالُ بعض الداخل وتواطؤ بعض الخارج، في موضوع النزوح...



تواطؤٌ، وَثّقت الـ OTV بعضاً منه بالصوت والصورة في عرسال اليوم، مع وفدٍ من وزارة الخارجية والامن العام.