الرئيس عون استقبل النائب السابق الهاشم ونقيب صناعيي المواد الغذائية سامي خوري

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوضاع صناعيي المواد الغذائية في لبنان، مع النائب السابق عباس الهاشم ونقيب صناعيي المواد الغذائية سامي خوري.



وشرح النقيب خوري للرئيس عون خلال اللقاء، معاناة اعضاء النقابة في تسويق الصناعات الغذائية اللبنانية في ظل المنافسة الشرسة التي باتت تهدد مستقبل هذا النوع من الصناعات، خصوصاً مع وجود مشكلة اخرى تتمثل في عدم القدرة على التصدير الى الخارج.



وقد ابدى الرئيس عون حرصه على دعم الصناعات اللبنانية ومنها الصناعات الغذائية، مشيراً الى اهمية حماية المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية التي تؤثر سلباً على القدرات والطاقات اللبنانية.