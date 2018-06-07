وزارة الداخلية - مرسوم التجنيس : التحقيقات الأوّلية أظهرت أنّ عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:



بعدما تحوّل مرسوم التجنيس رقم 2942 (11 أيار 2018) إلى قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنّها نشرت بعد ظهر اليوم المرسوم على موقعها الإلكتروني: www.interior.gov.lb.

مع الإشارة إلى أنّ التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم.