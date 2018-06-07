إطلاق سراح جنى بو دياب بعد توقيف دام 7 أشهر بتهمة "العمالة"

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كفّت المحكمة العسكرية التعقبات عن المواطنة اللبنانية جنى بو دياب التي أُوقفت بجرم التواصل مع العميل الإسرائيلي منذر الصفدي الملقب بمندي الصفدي وأطلقت سراحها بعد توقيف دام سبعة أشهر.

وفي هذا السياق، غرّد الوزير السابق وئام وهاب على تويتر مهنئًا فقال: "مبروك البراءة لجنى بو دياب، فهي مناضلة من أجل فلسطين وكنا متأكدين أن العمالة بعيدة عنها".

وجنى بو دياب من مواليد عام 1986، وقد أُوقفت بجرم التعامل مع الموساد الإسرائيلي في مكان إقامتها في لوناز اوتيل في الحمرا وأحدثت قضيتها خضة في الأوساط اللبنانية والفلسطينية على حدٍّ سواء، على اعتبار أنها ناشطة على خط المقاومة الفلسطينية وتترأسُ جمعية "معاً" للدفاع عن القضية الفلسطينية.