رسالة من مخزومي للوزير باسيل

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وجه رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لحثه على تكثيف الاتصالات للتحري عن مصير الشاب البيروتي الجوال في كشافة التربية الوطنية مصطفى دياب، بعد أن تمت جريمة خطفه المستنكرة على الأراضي السورية.



وناشد مخزومي وزارة الخارجية التواصل مع المعنيين في سوريا وأن تبذل جهودها لإطلاق سراح الشاب مصطفى الذي عمل أيضاً متطوعاً في القرية الرمضانية في فردان التي تنظمها جمعية بيروتيات في هذا الشهر الفضيل.



وشدد مخزومي على أن أعمال الخطف عارٌ على جبين الإنسانية وهي مرفوضة من كل القوانين الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً الوقوف إلى جانب عائلة وأصدقاء الشاب، وداعياً إلى مضاعفة الجهود الرسمية لعودته إلى دياره سالماً.