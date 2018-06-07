لجان المحميات توافق على إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية في لبنان بناء لاقتراح النائب ابي نصر طرحه وزير البيئة في اجتماع في شننعير

A + A -

وافقت لجان المحميات الطبيعية في لبنان على طرح وزير البيئة طارق الخطيب القائم على اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر ولجنة محمية شننعير الطبيعية بإطلاق اتحاد المحميات الطبيعية في لبنان بهدف تفعيل الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وتقوية روابط التعاون بين كافة لجان المحميات في لبنان وتنسيق جهودها وتعزيز تبادل الخبرات الوطنية فيما بينها، وتفعيل قدراتها التقنية والإدارية، وتقوية موقع المحميات الطبيعية في لبنان تجاه مختلف المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية التي تعنى بشؤون البيئة والتنمية المستدامة.وإتفق على تشكيل لجنة صياغة للنظام الاساسي والداخلي للاتحاد بمشاركة ممثلين عن عدد من لجان المحميات.

وجاءت الموافقة على إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية في لبنان بعد اجتماع ترأسه وزير البيئة طارق الخطيب في شاتو رويس في شننعير في اطار نشاطات اليوم العالمي للبيئة شارك فيه النائب السابق نعمة الله ابي نصر وممثلون عن لجان المحميات الآتية : جزر النخل، حرج اهدن، غابة ارز تنورين، بنتاعل، ارز جاج، شننعير، ارز الشوف، وشاطئ صور. كما شاركت في الاجتماع عميدة كلية الزراعة في جامعة الروح القدس-الكسليك الدكتورة لارا واكيم ممثلة رئيس الجامعة الاب البروفسور جورج حبيقة كون الكلية تقوم بإعداد الدراسات والخرائط لانشاء قصر المؤتمرات للمحميات الطبيعية في شننعير اضافة الى رئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة ومستشارا وزير البيئة جوزف الاسمر وسعد الياس.

بعد النشيد اللبناني وكلمة تقديم من أمينة صندوق محمية شننعير ميراي مرعي رزق الله ، تحدث رئيس لجنة محمية شننعير العميد المتقاعد بيار ابي نصر الذي نوّه بمزايا وزير البيئة والنائب ابي نصر قائلاً " لو كان كل من إعتلى المسؤولية في لبنان وتحلّى بما يتحلى به معاليه وسعادته من ديناميكية وتبصّر وحب عطاء للوطن لنفض طائر الفينيق عن جناحيه الرماد وحلّق عالياً فوق قمم لبنان وإنتظم الوطن ".واضاف " ما إن طرح سعادة النائب بالامس فكرة راودته حتى باركها معاليه فوراً بما لديه من حس بيئي وعنفوان لبناني وإقدام في تصميم القرار وتنفيذه ".

وتابع " يكفينا فخراً أن نستقبلكم وزملائي في محميتنا بعبارة " في الاتحاد قوة " لتدركوا جميعاً أهداف الرسالة فهي بعنوانها تلامس الحلم " إتحاد المحميات الطبيعية في لبنان " فبالارادة والتصميم نصل وإياكم الى تحقيق الهدف المنشود الذي بات حاجة ملحّة للتمكن من الوقوف متحدين متضامنين في وجه التحديات الجائرة بحق الطبيعة في لبنان ".





الخطيب

ثم كانت كلمة وزير البيئة طارق الخطيب الذي أوضح " أن فكرة إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية في لبنان أطلقها سعادة النائب الدائم نعمة الله ابي نصر الذي أمشي على خطاه في كل المجالات السياسية والوطنية والبيئية والثقافية.وبما أن لكلام الاستاذ نعمة الله رمزية عندي قلت لنجتمع فوراً ونناقش هذه الفكرة هنا في شننعير التي تتوسّط لبنان وتصل لبنان الشمالي بالجنوب وبالجبل وبالبقاع".

واضاف " بمجرد أن نتحدث عن إتحاد نعرف أن في الاتحاد قوة ، وكم جميل أن نتحد كلبنانيين كي نكون اقوياء وكي يكون بلدنا قوياً وكي نتكامل مع رئيس الجمهورية القوي وسيّد العهد.وبما أنهم منحوني شرف أن أكون غبن شننعير فأرحّب بكم في هذه البلدة التي هي بلدة كل لبناني ، وكان يمكن أن يُعقد هذا الاجتماع في وزارة البيئة إنما موجب الوفاء للاستاذ نعمة الله ابي نصر حتّم عقد هذا اللقاء في شننعير على مقربة من المحمية.واذا قاربنا فكرة إنشاء اتحاد المحميات وإنشاء قصر مؤتمرات بإيجابية وبروح وطنية ندرك كم بإمكان هاتين الفكرتين أن تنير على النقاط المضيئة في بلدنا وهي المحميات التي للأسف لا يضيء الاعلام كثيراً عليها إنما يتم التركيز على النقاط المظلمة ".

وأكد وزير البيئة " أن هذا الاتحاد يهدف لتطوير منظور متكامل لشبكة وطنية للمحميات الطبيعية في لبنان، يرتكز على التراث اللبناني التقليدي المميز وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. كما انه يهدف الى دعم المحميات الطبيعية في لبنان وتقوية الروابط بينها وتعزيز موقعها وموقفها، والى التشجيع الى انشاء وادارة واستدامة المحميات في لبنان ".

وقال " سيتم من خلال هذا الاتحاد العمل لتوفير الفرص والمخصصات والمحفزات الآتية على سبيل المثال لا الحصر :

تأسيس شبكة وطنية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل الوطني والجهود المبذولة في مجال المحميات الطبيعية إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي. تخصيص مبلغ من موازنة وزارة البيئة لصالح الاتحاد على غرار اتحاد البلديات. تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الدولية المخصصة لشبكات المحميات الطبيعية، والتقدم الى الجهات المانحة بمشاريع مشتركة، وتنفيذ مشاريع اقليمية مشتركة على كافة الأصعدة: الابحاث، التوعية البيئية، والسياحة البيئية وغيرها دعم اللجان الأعضاء في الاتحاد لإجراء تقييم للمحميات الطبيعية، متضمنا تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل العمل من اجل اقتطاع جزء من رسوم البناء في المنطقة الانتقالية المحيطة بالمحميات وتخصيصها لصالح المحميات اعفاء المساهمات المالية المقدمة من الافراد والقطاع الخاص الى لجان المحميات من ضريبة الدخل تخصيص موظفين للاتحاد يخضعون للضمان الاجتماعي. انشاء شرطة بيئية تابعة للاتحاد الذي يقوم بدوره بتوزيع عناصرها على جميع المحميات من اجل تفعيل ضبط المخالفات حول المحميات الطبيعية . تبادل المعرفة والخبرات بين اللجان الأعضاء في الاتحاد من خلال تبادل الزيارات والاجتماعات وورش العمل، والاستفادة من تجارب كل محمية من اجل تفعيل عمل جميع المحميات طبيعية تعزيز الجهود بين اللجان من اجل تقوية آلية منع اية تعديات على المحميات العمل على تنسيق مواقف اللجان الأعضاء في الاتحاد داخل المحافل الوطنية والدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية تسهيل الانضمام الى اتحادات المحميات الطبيعية المنشأة على الصعيد الاقليمي والدولي والتوقيع على مذكرات تفاهم مع الاتحادات أو المؤسسات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التنسيق والتكامل بين لجان المحميات الاعضاء في الاتحاد في مجال إدارة المحميات الطبيعية وتطويرها تقوية موقع وموقف كل محمية عضو في الاتحاد ترويج السياحة البيئية داخل المحميات من خلال خلق رزم للسياحة البيئية مشتركة وخاصة بشبكة المحميات الطبيعية الوطنية مما يساهم بجذب عدد اكبر من الزوار الذين يساهمون بدورهم برفع المدخول العائد للمحميات وللمجتمع المحلي الذي يعيش بمحيطها، كما انه يعطيها اهمية على النطاق الدولي ويضعها على الخريطة الدولية ".

ولفت الوزير الخطيب الى " ان لبنان هو بصدد الانضمام الى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية المنشأ من قبل جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة بصدد انهاء الاجراءات الادارية اللازمة من اجل التوقيع على النظام الاساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 16/4/2016 القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة البيئة بتفويض وزير البيئة التوقيع على النظام الاساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وان انشاء اتحاد للمحميات الطبيعية في لبنان سيسهّل الانضمام الى الاتحاد العربي ويفعّل العمل فيه".





ابي نصر

ثم كانت مداخلات لممثلي لجان المحميات الطبيعية في لبنان ، وتكلم النائب السابق نعمة الله ابي نصر مشيراً الى أنه " اصبح نائباً سابقاً منذ اسبوعين وأنه يتحدث حالياً كمواطن ".ولفت الى " اهمية إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية وأننا لا نطلب اي امتياز لمحمية شننعير "، موضحاً " أن قصر المؤتمرات سيكون بتصرف كل المحميات ".وذكّر " بتقديمة اقتراح قانون يرمي الى إعفاء كل من يتبرّع بأموال للمحميات من الضريبة ، لكن هذا الاقتراح سقط في المجلس النيابي بعدما عارضه الرئيس فؤاد السنيورة ، وحالياً هناك نواب جدد بينهم اصدقاء وآمل أن يتبنوا هذا الاقتراح من جديد من اجل اقراره".وأكد " أن فكرة الاتحاد طرحت منذ 5 ايام ولا تحمل أي خلفية أو نيّة مبيّتة وآمل التعاطي معها بحسن نية من اجل مصلحة كل المحميات الطبيعية ".

وبعد انتهاء المداولات، تمّت الموافقة على طرح إنشاء اتحاد المحميات الطبيعية من قبل ممثلي لجان المحميات وإتفق على تشكيل لجنة صياغة للنظام الداخلي بمشاركة ممثل عن وزارة البيئة.