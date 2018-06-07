بالصورة - مي شدياق: كلنا مجانين!

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بعد رد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب السابق وليد جنبلاط على كلام النائب جميل السيد في لاهاي، أعادت الإعلامية مي شدياق عبر حسابها على "تويتر" نشر تغريدة جنبلاط معلقة عليها بالقول:" بهذا المعنى كلنا مجانين!".





وشددت على أن "ما يقال في لاهاي إهانة لروح جميع الشهداء وتحوير للحقائق"، في إشارة إلى شهادة النائب جميل السيد.





وسألت:"هل أنشئت المحكمة الدولية لإعطاء منبر للسيد ليمجّد بشار الأسد، يهين جبران تويني ويحوّر ما حصل خلال لقاء رفيق الحريري ببشار!"، مشيرة إلى أن "ما كان ينقص إلا الحصانة النيابية كي يمعن في تحريك السكين في الجرح".