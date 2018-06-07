لقاءات سياسية وامنية واقتصادية وتربوية لرئيس الجمهورية

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البطريرك غبرويان طالب بتمثل الأرمن الكاثوليك بحقيبة وزارية

عربيد كشف عن دعوة الاحزاب اللبنانية لحوار اقتصادي لاستشراف الحلول للاوضاع الاقتصادية

تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وتناولت مواضيع سياسية وامنية واقتصادية وانمائية وتربوية.

بطريرك الارمن الكاثوليك

سياسيا، استقبل الرئيس عون بطريرك الارمن الكاثوليك غريغوريوس بطرس غبرويان على رأس وفد من اساقفة الطائفة، ونقل الى رئيس الجمهورية محبة الارمن الكاثوليك ودعمهم لمواقفه الوطنية ولاهتمامه الدائم بالمحافظة على العدالة والامن والاستقرار. واوضح البطريرك انه اثار مع الرئيس عون اوضاع طائفة الارمن الكاثوليك ومساهمتها المباشرة داخل المجتمع اللبناني، لافتا الى ضرورة تمثيلها بوزير في الحكومة العتيدة، لاسيما وان آخر مرة تم خلالها توزير ارمني كاثوليكي كان قبل 27 عاما.

وزير الدفاع

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد، وحاجات المؤسسة العسكرية. واوضح الوزير الصراف انه اطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الرسمية الى بلغاريا على رأس وفد عسكري والتي التقى خلالها نظيره البلغاري كرازمير كراكشانوف وبحث معه في التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين ولاسيما في مجال تبادل المعلومات ودعم القوات البحرية وتأمين حاجات الجيش من الذخيرة والعتاد. وخلال وجوده في بلغاريا زار الوزير الصراف معرض بلغاريا الدولي للدفاع البحري HEMUS حيث اطلع على آخر ما توصلت اليه التقنيات الحديثة في مجال التصنيع العسكري لاسيما ما يتعلق منها بالاتصالات والصناعات البحرية ومراكب التدخل والدوريات. واشار الوزير الصراف الى ان البحث ايضا مع الرئيس عون تطرق الى الزيارة الرسمية التي يعتزم القيام بها الى فرنسا في اليومين المقبلين تلبية لدعوة من نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي.





النائب السابق اميل رحمه

سياسيا، التقى الرئيس عون النائب السابق اميل رحمه واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الاخيرة لاسيما منها مسار تأليف الحكومة الجديدة واهم الاستحقاقات التي ستواجهها سياسيا وامنيا واداريا، اضافة الى الاوضاع الاقتصادية وانعكاس التطورات الاقليمية على الوضع العام في لبنان.

رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي

والشأن الاقتصادي عرضه الرئيس عون مع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي اطلعه على الدعوة التي وجهها للاحزاب اللبنانية لعقد لقاء حواري اقتصادي يتناول الواقع الحالي بهدف استشراف حلول ومقترحات للمسائل الاقتصادية الراهنة. كما اطلع الرئيس عون على التواصل القائم مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الفرنسي لاسيما لجهة تبادل المعلومات. واشار عربيد الى ان المجلس يعمل على اعداد ميثاق اجتماعي جديد بمشاركة الجهات المعنية.

رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء

تربويا، استقبل الرئيس عون، في حضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان، واطلع منها على عمل المركز ولاسيما الرؤية التربوية الجديدة التي يعدها والخطوط العريضة للتوجهات التربوية المستقبلية.