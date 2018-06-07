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لوقف المناكفات السياسية والتصويب على العهد... النائب إدكار طرابلسي يناشد تكتل لبنان القوي المطالبة بوزارة التربية

7
JUNE
2018
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أشاد النائب ادكار طرابلسي بانطلاقة أعمال تكتل لبنان القوي الذي ناقش الوضع السياسي الراهن ورؤيته من ملفات حسّاسة كالنازحين والإستراتيجية الدفاعية والإقتصاد المنتج والطاقة والبيئة وحدّد سلّة من الأعمال ووزّعها على أعضائه كلّ بحسب اختصاصه.
 
وكانت للدكتور طرابلسي مداخلة في ملف التربية متناولا  أزمتي زيادة الأقساط المدرسيّة وتعثّر حصول المعلّمين على درجاتهم المستحقّة من جهة، ووضع المدارس الخاصة وعلاقتها بكل من لجان الأهل ووزارة التربية وحماية هذا القطاع من الإنهيار من جهة أخرى. وقدّم النائب طرابلسي للمجتمعين رؤيته لتعزيز المدارس الرسمية وكيفية حلّ مشكلة المعلمين المتعاقدين العالقة ومشاكل أخرى تتعلّق بملف الجامعة اللبنانية مناشدًا التكتّل أن يُطالب بوزارة التربية والتعليم العالي.
 
وفي سياق آخر، دعا النائب طرابلسي، في احتفال شعبي أقيم على شرفه في الكورة، إلى وقف المناكفات والمزايدات الإعلاميّة التي تستغل مرسوم التجنيس لأهداف سياسيّة تهدف لتحسين التمثيل الوزاري أو للتصويب الخبيث على العهد بهدف إعاقته وإفشال مسيرته.
 
وناشد طرابلسي أهل السياسة النظر إلى أوضاع الناس الإجتماعيّة والإقتصادية والعمل الحثيث لإخراج البلاد من أزماتها الخانقة.
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